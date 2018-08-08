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Ветслужба заподозрила, что на Правдинском свинопроизводстве скрывали АЧС
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Ветслужба заподозрила, что на Правдинском свинопроизводстве скрывали АЧС 

Клопс.Ru 2 часа назад
Менеджмент Правдинского свинопроизводства мог скрывать факт вспышки АЧС. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.
"Такие выводы можно сделать на основании выявления в ряде регионов страны контаминированной вирусом АЧС продукции этой компании", — подчеркнули в ведомстве.
Подозрениями Россельхознадзор поделился с гендиректором ООО «Управляющая компания РБПИ Групп» Томасом Норгаардом (этой компании принадлежит Правдинское свинопроизводство).
"Руководитель Россельхознадзора подчеркнул, что сейчас главное — оперативно провести меры по ликвидации очага и не допустить проникновения вируса на другие предприятия компании. В случае необходимости служба готова направить экспертов на предприятие для проведения разъяснительной работы в части снижения существующих рисков заноса вируса", — добавили в ведомстве.
Всего на предприятии содержалось более 111 тысяч животных. Всё поголовье было уничтожено, на территории введён карантин.
О том, как Правдинский район переживает АЧС, — в репортаже «Клопс».
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