Ветслужба заподозрила, что на Правдинском свинопроизводстве скрывали АЧС

Менеджмент Правдинского свинопроизводства мог скрывать факт вспышки АЧС. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

"Такие выводы можно сделать на основании выявления в ряде регионов страны контаминированной вирусом АЧС продукции этой компании", — подчеркнули в ведомстве.

Подозрениями Россельхознадзор поделился с гендиректором ООО «Управляющая компания РБПИ Групп» Томасом Норгаардом (этой компании принадлежит Правдинское свинопроизводство).

"Руководитель Россельхознадзора подчеркнул, что сейчас главное — оперативно провести меры по ликвидации очага и не допустить проникновения вируса на другие предприятия компании. В случае необходимости служба готова направить экспертов на предприятие для проведения разъяснительной работы в части снижения существующих рисков заноса вируса", — добавили в ведомстве.

Всего на предприятии содержалось более 111 тысяч животных. Всё поголовье было уничтожено, на территории введён карантин.

О том, как Правдинский район переживает АЧС, — в репортаже «Клопс».