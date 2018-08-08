Возле «Правдинского свинопроизводства — 2» выявили вспышку вируса АЧС

В Правдинском округе обнаружили труп дикого кабана, введён карантин по АЧС (африканской чуме свиней). Информация размещена на официальном сайте правительства Калининградской области.

Труп животного нашли под посёлком Ермаково. Недалеко от населённого пункта работает репродуктор «Правдинского свинопроизводства — 2» на несколько тысяч свиноматок. Ограничительные меры на инфицированном объекте действуют до 15 августа: место обнаружения останков доступно только для сотрудников ветеринарной службы.

Запрещены убой и перемещение всех видов домашних животных, а также вывоз мяса, сырья для кормов. Охота на диких зверей и изготовление чучел также под запретом. Вводится ежедневное наблюдение за состоянием и передвижением кабанов. Ветеринарные специалисты изолируют заражённый объект от безнадзорных животных.

Правдинский округ сильнее всего пострадал от вируса АЧС — очаги заражения выявлены в десяти посёлках. В июле опасный патоген нашли в компании «Правдинское свинопроизводство». Все животные и мясо будут уничтожены. На свинокомплексе «ПСП-2» продолжаются строительные работы, в целях профилактики сотрудники безопасности не впускают посторонних людей на территорию предприятия.