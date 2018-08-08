Вспышка АЧС не скажется на объемах производства мясных продуктов в Калининграде

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 8 августа. / ТАСС /. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) на крупнейшем в Калининградской области «Правдинском свинопроизводстве» не скажется на объемах выпуска готовой мясной продукции в регионе. Потери сырья компенсируют поставками из других регионов, для сдерживания цен на конечную продукцию переработчикам субсидируют часть процентной ставки по кредитам, сообщил ТАСС на площадке форума «Территория смыслов на Клязьме» губернатор области Антон Алиханов

"Правдинское свинопроизводство (входит в «РБПИ Групп» (Russia Baltic Pork Invest) обеспечивало до 80% поставок свежей свинины на региональный рынок. Из-за вспышки АЧС, выявленной среди животных, на предприятии введен карантин, принято решение о ликвидации всего поголовья — 111,2 тыс. животных.

"У нас всегда присутствовали поставки иностранного сырья и сырья из других регионов Российской Федерации, насколько они сократились с «Правдинского свинопроизводства», настолько они и будут заменены (поставками из-за пределов области)", — сказал губернатор, подчеркнув, что в сложившейся ситуации, с учетом ограничений на ввоз зарубежных продуктов, это будут поставки из российских регионов. Кроме того, по его словам, будут приняты меры, чтобы восстановить работу крупнейшего свинокомплекса региона в течение шести-восьми месяцев.

Губернатор не исключил роста цен на мясное сырье, но отметил, что он связан не только с АЧС. «Цены на свинину меняются исходя из конъюнктуры не только в Калининградской области, но и на российском рынке, и на международном, поэтому нельзя сказать, что рост цен обусловлен исключительно ситуацией с „Правдинским свинопроизводством“, — сказал он.

По оценкам экспертов, подорожание может достичь 30%. Региональные власти примут меры, чтобы не допустить лавинообразного роста цен на продукцию мясной переработки, заверил глава области. По его словам, решается вопрос о субсидировании части процентной ставки по кредитам для производителей мясных продуктов за счет средств областного бюджета. „Мы недавно встречались с производителями мясной продукции и договорились, что мы часть денег, предусмотренных на финансирование сельхозтоваропроизводителей направим для субсидирования ставок по кредитам наших производителей мясных продуктов“, — уточнил он, добавив, что объем средств будет региональным Минсельхозом ориентировочно до конца августа.

Ситуация с АЧС Алиханов отметил, что вспышка АЧС на „Правдинском свинопроизводстве“ стала самой серьезной проблемой для области. „Конечно, это было для нас серьезным негативным фактором“, сказал он, добавив, что другие крупные свиноводческие комплексы в области заболеванием не затронуты. Областные власти ведут активную работу по ликвидации и предотвращению АЧС в личных подсобных хозяйствах. „В принципе мы запрещаем сейчас держать свиней даже фермерам с компартментом (степень биологической защиты — прим. ТАСС) ниже третьего“, — сказал губернатор. В личных подсобных хозяйствах в районах, затронутых АЧС, свиньи изымаются с компенсацией в 95 рублей за кг.

Глава области добавил, что одним из серьезных факторов риска распространения АЧС являются дикие кабаны. Для снижения поголовья животных, по его словам, сформированы специальные бригады.

АЧС не представляет угрозы для человека, но смертельно опасна для животных. Вакцины от АЧС пока не существует, возможно только уничтожение свиней для предотвращения распространения инфекции.