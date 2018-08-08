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Минтранс вывел формулу для платных парковок
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Минтранс вывел формулу для платных парковок 

Российская Газета 20 минут назад
Фото: Российская Газета
Минтранс вывел формулу расчета стоимости парковки в городах. Проект приказа опубликован на сайте ведомства. Документ подготовлен в рамках закона «Об организации дорожного движения», который был принят в конце прошлого года.
Согласно рекомендациям, стоимость парковки должна зависеть от места ее размещения и назначения, времени и продолжительности использования, заполняемости, а также типа размещаемых на ней транспортных средств.
Например, отсчет «ночного тарифа» рекомендуется начинать с 21 часа для городов с численностью населения свыше одного миллиона человек и с 22 часов для таких городов-субъектов, как Москва и Санкт-Петербург.
Приказ вступит в силу после его подписания, но пересчитывать стоимость тарифов на существующих парковках муниципалитетам не придется. Пункт с формулами расчета методических рекомендаций не применяется к платным парковкам, введенным до вступления в силу методических рекомендаций, отмечается в проекте документа.
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