Минтранс вывел формулу для платных парковок

Минтранс вывел формулу расчета стоимости парковки в городах. Проект приказа опубликован на сайте ведомства. Документ подготовлен в рамках закона «Об организации дорожного движения», который был принят в конце прошлого года.

Согласно рекомендациям, стоимость парковки должна зависеть от места ее размещения и назначения, времени и продолжительности использования, заполняемости, а также типа размещаемых на ней транспортных средств.

Например, отсчет «ночного тарифа» рекомендуется начинать с 21 часа для городов с численностью населения свыше одного миллиона человек и с 22 часов для таких городов-субъектов, как Москва и Санкт-Петербург.

Приказ вступит в силу после его подписания, но пересчитывать стоимость тарифов на существующих парковках муниципалитетам не придется. Пункт с формулами расчета методических рекомендаций не применяется к платным парковкам, введенным до вступления в силу методических рекомендаций, отмечается в проекте документа.