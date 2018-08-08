Работа в Болгарии: как найти, кем устроиться и сколько можно заработать?

А вы знали, что в Болгарии уровень безработицы ниже, чем в среднем по Евросоюзу

А нужны ли мы в Болгарии?

Болгария уже давно не входит в число худших стран Евросоюза по уровню безработицы. Власти приложили немало усилий, чтобы изменить ситуацию — и это дало свои плоды: если в июне 2017 года показатель составлял 6,8%, то в тот же месяц 2018 года он снизился до 5,7%. А это даже ниже среднего значения по ЕС.

В начале лета Министерство по труду открыло 17 339 вакансий, судя по которым большинство работников требуется в перерабатывающей промышленности, сфере торговли и ресторанно-гостиничных услуг.

В первой половине 2018 года сезонных работников в стране, которые приехали не из стран ЕС, стало вдвое больше. И местные власти уже подумывают над тем, чтобы упростить получение временного разрешения на работу. В большинстве своём, сюда едут украинцы, россияне, молдаване. Кстати, в 2016 году больше всего заявлений на получение ВНЖ в Болгарии подали граждане Турции, России и Украины.

Аэропорт Бургаса встречает приезжих.

Но наиболее остро в стране стоит вопрос касательно квалифицированных специалистов: такой нехватки в профессионалах Болгария за последние восемь лет ещё не испытывала. Большинство местных компаний нуждаются в инженерах, водителях, IT-специалистах, медицинских работниках, торговых представителях, сотрудниках ресторанов и гостиниц, менеджерах, финансистах, архитекторах, строителях. Большинство HR-представителей отмечают, что главные проблемы поиска — отсутствие подходящих кандидатов, а также нехватка у них навыков и опыта в профессии.

Объяснить такую тенденцию несложно. Прежде всего, влияние оказывает отъезд местных специалистов в более развитые страны, где им будут платить намного больше. Второй момент — развитие туристического направления. Доходы Болгарии от туризма стабильно растут. За 11 месяцев 2017 года страна заработала на отдыхающих более $4 млн, а прибыль за первые четыре месяца 2018 года на 11% превысила показатель за тот же период 2017 года.

Так что если вы — высококлассный специалист с опытом и хотите немного пожить в стране, подыскав работу на сезон (летом — на море, зимой — в горах) — можете смело приступать к поискам!

А еще мы уже упоминали о дешёвой недвижимости в стране. Кстати, благодаря этому факту в прошлом году россияне и украинцы стали самыми активными инвесторами в болгарскую собственность. К примеру, квартиру-студию на Солнечном Берегу здесь реально купить за $9 000 — 12 000. Не верите? Посмотрите наши предложения жилья в Болгарии и убедитесь сами!

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Содержание недвижимости в Болгарии

Как найти работу?

Болгария — маленькая страна, большинство мест здесь ищут через родственников и знакомых. Если таковых у вас нет, рекомендуем для начала приехать сюда по туристической визе и самостоятельно походить по местным центрам занятости, офисам крупных компаний, чтобы узнать об актуальной обстановке касательно вашей специальности. В ходе такой поездки будет полезно и личные знакомства с местными жителями завести.

Сразу обращайте внимание на крупные города страны — София, Бургас, Пловдив. Особенно если дело касается сезонной работы. Самые высокие зарплаты и количество вакансий — в болгарской столице, хорошая оплата труда также в Южно-Центральном регионе. Самые низкие оклады — в Юго-Западном регионе.

Проще всего уехать в Болгарию на сезон. От вас потребуется базовое знание языка и разрешение на работу.

Сайты и СМИ Если вы решили искать работу удалённо, прежде всего, загляните на сайте Национального агентства занятости в Болгарии. Здесь есть и новости, касающиеся местного рынка труда, и актуальные вакансии, юридическая документация, требования.

Дополнительные ресурсы для поиска работы:

Jobs.bg;

JobTiger.bg;

Zaplata.bg;

Rabota.bg;

КАРИЕРИ

ALO.bg;

CareerJet;

Learn4Good (стажировки, обучение, вакансии);

Русскоязычные сайты (в основном, для поиска сезонной работы): 24RU.com; EuRabota; Jooble; Работа за границей; Сезонная работа.

Driver-bg.eu — вакансии, полезная информация, обсуждения для тех, кто намеревается работать в Болгарии тракдрайвером или водителем другого транспортного средства.

Другие способы

Местные СМИ: Trud; Дневник; 24 Часа.

LinkedIn — один из самых надёжных способов найти работу, особенно если вы трудитесь в сфере IT, являетесь архитектором, инженером, дизайнером, переводчиком и т.д. Здесь важны два момента: хорошо заполненный профиль, с указанием опыта, навыков, а также места жительства. Чтобы болгарские кадровики смогли вас найти, измените свой город на болгарский.

Рекрутинговые агентства: список можно найти на yellowpages. Будьте осторожны при поиске работы через агентство, особенно если речь идёт о сезонной работе и согласовании всех деталей сугубо онлайн! В Болгарии очень много недобросовестных лже-компаний, предлагающих вакансии «мечты» за определённую предварительную плату (на оформление документов). Если вы наткнулись на такой вариант, не пожалейте времени, чтобы проверить данные и отзывы об агентстве. Но лучше — самостоятельно приезжайте в Болгарию и приходите в местную рекомендованную компанию по найму на месте. Потому как помимо платы за оформление документов вам придётся отдать 12 — 25% с первой зарплаты за устройство по подходящей специальности.

К слову, на yellowpages можно также найти крупные болгарские организации по интересующим вас видам деятельности и разослать своё резюме.

Требования к иностранцам

Болгарский язык. Не нужно тешить себя надеждами, что Болгария — страна постсоветского пространства, а потому многие здесь владеют русским языком, и вы сможете устроиться без знания болгарского. Если вы — высококлассный специалист, болгарский язык вам придётся выучить еще до переезда, так как в любом случае нужно будет контактировать с местными и проходить собеседование (а еще — сдавать экзамен по болгарскому, о котором — ниже). И если старшее поколение еще сможет с вами общаться, то молодёжь и люди среднего возраста русский знают очень плохо. С английским языком здесь тоже не всё так гладко, но его знание — ваше дополнительное преимущество. Пожалуй, единственный вариант, где вы можете ограничиться только английским — международная фирма (к примеру, IT). Если вы хотите уехать в страну на сезон, то тут немного проще: устроившись разнорабочим, горничной, посудомойкой, от вас потребуется только базовое знание языка. Хотя для должности официанта или администратора придётся немного подтянуть болгарский.

Это порядок цен на языковые курсы в Софийском университете им. Св. Климента Охридского. Здесь один час репититора стоит от $8 и выше.

Подтверждение диплома. Обязательный пункт по некоторым специальностям (медики, юристы, инженеры, учителя и т.д.). Предполагает сверку имеющихся профзнаний с требованиями болгарской образовательной системы. Осуществляется в несколько этапов. Прежде всего — перевод, легализация, заверка диплома (эту же процедуру проходят все иностранные документы). Далее возможен экзамен по болгарскому языку и передача диплома в НАЦИД (национальный центр информации и документации). Нострификация предполагает проверку подлинности документа и сверку имеющихся данных с актуальными требованиями. Если программы обучения по конкретной специальности сильно разнятся (к примеру, у юристов), понадобится пройти дополнительное тестирование на знание особенностей страны. Кстати, услуга по признанию диплома бесплатна — придётся оплатить только перевод и легализацию. Срок рассмотрения — порядка двух месяцев, так как комиссия собирается только раз в месяц.

Высококвалифицированным специалистам, которые будут задействованы в национальной экономике, придётся сдавать экзамен по болгарскому языку (общий и узконаправленный, на знание терминологии по своей профессии). К примеру, данный этап обязателен для медиков. Проводится экзамен в ЦКОКУО. На сайте центр есть даты ближайших тестирований. Что касается стоимости курсов, вот пример расценок в Департаменте языкового обучения.

Кстати, на сайте болгарского Министерства по здравоохранению есть вся информация по признанию в стране медицинской квалификации.

Разрешение на работу

Учтите, что наличие ВНЖ в стране на даёт вам автоматически право работать. В большинстве случаев потребуется разрешение, запрос о котором в местное Министерство труда подает потенциальный работодатель. Данный документ в Болгарии не требуется только следующим категориям граждан:

Лица, имеющие ПМЖ в стране или долгосрочный ВНЖ (выдаётся через пять лет пребывания в стране), а также члены их семей. О вариантах получения вида на жительство и визовом режиме читайте в нашей статье.

Сотрудники, представители иностранных компаний, деятельность которых ведётся на болгарской территории.

Беженцы, а также люди, прибывшие государство с гуманитарными либо политическими целями.

Члены совета директоров местных компаний.

Члены семей высококвалифицированных специалистов, имеющих Blue Card (чуть больше года назад к этой программе ЕС присоединилась и Болгария).

К слову, люди, переехавшие по студенческой и пенсионной визе в страну, также могут заняться поиском работы. Но учтите, что в первом случае существует ограничение по числу рабочих часов (не более 20 в неделю), а во втором принимайте во внимание возраст: чтобы найти достойное место, нужна востребованная специальность и очень убедительный опыт и стаж.

Учеба в вузе Болгарии, например, в Софии, тоже дает право на работу, но с некоторыми ограничениями.

В общем случае, схема получения разрешения на работу следующая:

Вы находите потенциального работодателя, проходите собеседование, обсуждаете все условия работы.

Наниматель обращается в Национальное агентство занятости с заявлением и пакетом документов. Часть из них предоставляете вы (копия паспорта, цветные фото, дипломы и сертификаты, подтверждающие вашу квалификацию и навыки), часть — работодатель. В частности, он объясняет, почему именно вы подходите на данную должность и почему на болгарском рынке, а также среди других соискателей ЕС, не нашлось подходящих кандидатов. Наниматель указывает условия работы, которые вам предлагает: социальное обеспечение, отпуска и больничные, количество рабочих часов, уровень зарплаты (принципиальный момент, если вы претендуете на Голубую Карту).

Получение разрешения на работу занимает 15 — 30 дней (в зависимости от востребованности специалиста). Документ действует, как правило, один год (соизмеримо трудовому контракту) с возможностью продления. Но при этом весь этот срок вам придется работать в той компании, которая вас наняла. При желании сменить работодателя нужно проходить всю процедуру заново.

Сезонным работникам также требуется разрешение, но действовать оно будет только на период выполнения соответствующих работ.

Виза для работы в Болгарии

Для переезда в страну по работе нужно получить долгосрочную визу типа D, для оформления которой следует обратиться в Консульство Болгарии своей страны или ближайшего государства.

Требуемые документы:

Заполненная анкета.

Сертификат о знании болгарского языка (требуется в зависимости от специальности).

Загранпаспорт (до окончания срока действия — не меньше 1,5 лет).

Цветные фото соответствующего образца.

Медстраховка (сумма покрытия — не менее $35 000).

Справка об отсутствии судимостей.

Выписка из банка о наличии у вас финансовых средств на первое время (также принимается гарантия работодателя).

Разрешение на работу и трудовой контракт.

Доказательство того, что у вас есть место для проживания в Болгарии (договор о покупке или аренде жилья).

Последний момент — один из самых неприятных, так как по факту, пока вы будете ждать получения визы (а это примерно месяц), оплачивать дом или квартиру придётся впустую. Но это — обязательный момент. Ехать в Болгарию, чтобы найти подходящий вариант, не обязательно — можно оформить доверенность на местного (друг, представитель агентства, «кадровик» из компании, где вы будете работать), поручить ему поиски и оформление договора аренды.

Арендовав или купив квартиру в Варне, вы сможете каждый день любоваться, например, таким видом на море.

Получение визы, как правило, занимает месяц, а в течение трех месяцев после прибытия в страну нужно зарегистрировать в местном миграционном офисе и получить через 1,5 — 2 недели ВНЖ.

Востребованные специалисты

Если вы являетесь профессионалом в одной из следующих сфер, можете смело пробовать найти подходящую вакансию в Болгарии и рассчитывать на переезд:

инженеры, архитекторы;

узкие специалисты в области строительства (каменщики, плотники, электрики, монтажники и т.д.);

водители;

врачи, младший и средний медицинский персонал;

операторы на производстве;

сезонные рабочие (промышленность, сельское хозяйство, гостинично-ресторанный бизнес, строительство);

финансисты и бухгалтеры;

IT-специалисты;

учителя.

Зарплаты

Уровень минимальной зарплаты пересматривается каждый год Советом Министров страны, исходя из 40-часовой рабочей недели. На 1 января 2018 года этот показатель составил $306. Минимальная ставка в час — $1,8.

Да, цифры неутешительные, но если смотреть на динамику, то в сравнении с 2017 годом этот показатель вырос почти на 10%, а за последние шесть лет — на 47%. Правда, если сравнивать с другими странами ЕС, «минималка» в Болгарии — самая низкая. С другой стороны, жить здесь тоже не так дорого, как в других государствах Евросоюза.

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Средняя зарплата на 2018 год до уплаты налогов составляет в стране $646, а после всех обязательных вычетов на руках у работника окажется $500 (о налогах поговорим ниже). Доход зависит от опыта, квалификации, конкретной профессии, города, экономической отрасли. К примеру, в Софии в среднем зарабатывают $870, в Варне — $510, а в Видине и Хасково вы будете получать в среднем $420 — 450.

Это Первая городская многопрофильная больница в Софии. Врачи здесь зарабатывают $800 — 1000.

Средние месячные зарплаты в Болгарии:

IT-специалисты: $1 500 — 1 600 («потолок» может достигать $3 500 — 5 000 в зависимости от компании и должности).

Архитекторы: от $1 500 (с небольшим опытом) до $3 500 — 4 000 (с многолетним стажем).

Тракдрайверы: $1 500 — 2 500.

Финансисты: $1 000 — 2 000.

Врачи: от $800 — 1 000.

Средний и младший медицинский персонал: $500 — 700.

Строители, производственные рабочие: $500 — 700.

Учителя, преподаватели: от $500.

Сезонные работники: $300 — 400.

Отправляясь на сезонную работу в Болгарию, не забудьте уточнить, что входит в условия вашего пребывания. Нередко наниматель обещает бесплатное питание и проживание, но на деле вычитает из зарплаты минимальную плату за эти услуги или вообще сообщает, что готов только помочь с поисками.

Налоги

Данные отчисления в Болгарии в сравнении со многими странами ЕС небольшие. Подоходный налог — 10%. Не облагаются им доходы до $70 (для наёмных рабочих) и $120 (для предпринимателей, учредителей компаний).

До вычета подоходного налога из зарплаты отчисляется порядка 9,7% для обладателя ВНЖ на пенсионный фонд и социальное страхование. Для тех, кто работает в стране со статусом ПМЖ, эта сумма увеличивается до 12,9% за счёт обязательного медицинского страхования.

Итак, на работу в Болгарии можно рассчитывать, если вы — счастливый обладатель востребованной в стране специальности с приличным опытом или желаете ненадолго сменить обстановку, уехав в тёплую страну на 2 — 3 месяца. Жить здесь дёшево, климат приятный, отношение местных жителей — благосклонное. И если при сравнении выходит, что ваша родная страна в одном из этих факторов существенно проигрывает — почему бы не попробовать? Если же вы находитесь в поисках высокого дохода и совершенно иного уровня жизни и менталитета — обратите внимание на более состоятельные страны, к примеру, в Скандинавском регионе.

Автор Виктория Закирова

Фото Unsplash, Wikipedia, Prian.ru