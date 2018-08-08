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В недостроенном уральском детсаду нашли две «уголовки»
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В недостроенном уральском детсаду нашли две «уголовки» 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Затянувшееся строительство нового детсада в Верхнем Тагиле обернулось двумя уголовными делами. Производства по поводу мошенничества в особо крупном размере и злоупотребления должностными полномочиями стартовали после прокурорских проверок.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе надзорного ведомства Свердловской области, в апреле 2015 года администрация Верхнего Тагила и ООО «Строймонтаж Урал-2000» заключили муниципальный контракт на возведение детского дошкольного учреждения на 270 мест. Новостройку на Строительной, 68а оценили более чем в 159 миллионов рублей. Финансирование велось из городского и регионального бюджета.
Однако детсад, сдать который планировалось еще в ноябре 2015 года, не введен в эксплуатацию до сих пор.
Прокурорская проверка вскрыла множество финансовых нарушений при строительстве ДОУ на общую сумму свыше 19 миллионов рублей. Заказчик оплачивал «мифические» работы, вел скрытое авансирование, а также принимал одни категории работ под видом других.
Так, ООО «Строймонтаж Урал-2000» получил более 3,5 миллиона рублей за выполненные только на бумаге работы.
При этом горадминистрация никаких мер к подрядчику не принимала, а штрафные санкции не взыскивала. В итоге в ноябре в отношении главы Верхнего Тагила было возбуждено административное дело за нарушение порядка изменения условий контракта.
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