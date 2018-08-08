Налогоплательщиков могут освободить от штрафа за неуплату налога в срок

Автором инициативы выступило правительство. Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 123 Налогового кодекса РФ.

В действующей редакции НК предусматривается освобождение налогоплательщика от ответственности за просрочку платежа при условии подачи им уточнённой декларации до момента, когда он узнал об обнаружении налоговым органом неполноты сведений в декларации. В то же время предусмотрен штраф за неуплату налога в установленный срок.

Если законопроект примут, налоговое законодательство дополнят пунктом, по которому налоговый агент освобождается от ответственности, если он представит в установленный срок декларацию, не содержащую ошибок и неточностей. При этом налогоплательщик должен сам уплатить недостающую сумму и пени до того, как он узнает об обнаружении недоплаты налоговым органом.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 3 августа.