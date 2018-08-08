Налогоплательщиков могут освободить от штрафа за неуплату налога в срок 

Налогоплательщиков, самостоятельно погасивших задолженность до момента её обнаружения налоговым органом, освободят от штрафа за просрочку уплаты налога. Соответствующий законопроект внесён 8 августа в Госдуму (есть в распоряжении «Парламентской газеты»).
Автором инициативы выступило правительство. Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 123 Налогового кодекса РФ.
В действующей редакции НК предусматривается освобождение налогоплательщика от ответственности за просрочку платежа при условии подачи им уточнённой декларации до момента, когда он узнал об обнаружении налоговым органом неполноты сведений в декларации. В то же время предусмотрен штраф за неуплату налога в установленный срок.
Если законопроект примут, налоговое законодательство дополнят пунктом, по которому налоговый агент освобождается от ответственности, если он представит в установленный срок декларацию, не содержащую ошибок и неточностей. При этом налогоплательщик должен сам уплатить недостающую сумму и пени до того, как он узнает об обнаружении недоплаты налоговым органом.
Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 3 августа.
«Сейчас, если налоговый агент погасил всю задолженность, но не представил уточненную декларацию, его штрафуют задним числом. Это неправильно и несправедливо, поскольку фактически все обязательства перед государством были исполнены, — отметил на заседании премьер-министр Дмитрий Медведев.