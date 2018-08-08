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НБКИ: выдача автокредитов в июне сократилась на 4,8%
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НБКИ: выдача автокредитов в июне сократилась на 4,8% 

Банки.ру 2 часа назад
Выдача автокредитов в июне 2018 года сократилась на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй.
В июне 2018 года количество купленных в кредит автомобилей составило 60,4 тыс. единиц. При этом по сравнению с маем 2018 года число выданных автокредитов снизилось на 12,9% — с 69,3 тыс. единиц.
Несмотря на снижение количества выданных автокредитов в июне 2018 года, падения общих автомобильных продаж в этом месяце не произошло.
Продуктовый виджет
В регионах России в июне 2018 года самое большое сокращение количества выданных автокредитов по сравнению с июнем 2017 года были зафиксировано в Республике Татарстан — на 19,7%, Самарской (-17,7%) и Нижегородской (-17,1%) областях. В ряде регионов был отмечен рост выдачи автокредитов — в Свердловской (+11,3%), Ленинградской (+5,8%) и Воронежской (+5,7%) областях.
Самое большое сокращение доли выданных автокредитов за период в объеме рынка по сравнению с июнем 2017 года были зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе (-11,5%), Самарской (-10,8%) и Ростовской (-9,5%) областях. Наименьшее снижение доли было отмечено в Пермском крае (-0,2%), Санкт-Петербурге (-2,1%) и Республике Башкортостан (-2,4%).
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