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Левин рассказал о грядущих изменениях «Почты России»
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Левин рассказал о грядущих изменениях «Почты России» 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Закон об акционировании «Почты России» создаст условия для успешного развития и совершенствования одного из ключевых предприятий, обеспечивающих полноценное функционирование современной цифровой экономики, заявил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, передает пресс-служба парламентария.
Он отметил, что главной особенностью принятой инициативы является то, что 100%-м акционером создаваемого общества является государство. При этом переход в новую форму хозяйствования открывает новые пути для эффективного перераспределения имеющихся ресурсов и контроля работы менеджмента.
Кроме того, добавил Левин, совершенствование законодательства в области почтовой связи будет продолжаться и в осеннюю сессию. Ожидается, что Правительство завершит работу над новой версией проекта федерального закона «О почтовой связи» и внесет его на рассмотрение Государственной Думой.
Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон о реорганизации ФГУП «Почта России». Согласно документу, унитарное предприятие станет акционерным обществом.
Реорганизация предприятия позволит привлекать новых инвесторов и открывать дочерние структуры. Все акции «Почты России» будут принадлежать государству, а руководство компанией будут осуществлять 11 членов совета директоров.
Срок их полномочий составит пять лет, в компетенцию органа будет входить вопрос назначения и увольнения гендиректора компании. Он сможет занимать свой пост также не более пяти лет.
Несмотря на новую форму управления, предприятие не закроет ни одного отделения, а за всеми его сотрудниками сохранятся рабочие места. С 1 октября текущего года «Почта России» сможет открывать дочерние структуры, а также приобретать акции как в уставном капитале хозяйственный обществ, так и инвестиционных, а также паевых фондов.
Согласно документу, предприятие продолжит доставку посылок в труднодоступные местности, а также оставит за собой обязанности по выдаче социальных выплат и банковских услуг. Кроме того, «Почта России» по-прежнему будет совершать рассылку СМИ.
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