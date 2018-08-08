План для «Эппл», чтобы не потерять самый быстрорастущий в мире рынок смартфонов

Расположенный в оживленном районе Мадивала города Бангалора магазин под названием «Пурвика Мобайл Уорлд» обклеен плакатами «Самсунг» и «Сяоми» и заполнен недорогими телефонами таких китайских брендов как «Оппо» (Oppo) и «Вайво» (Vivo). На одной из витрин находится одинокий стенд с «Айфонами» — 6, 6s и X — последний из которых стоит вверх ногами. Несмотря на рассрочку с нулевым процентом и кэш-бэк, корпорации «Эппл» повезет, если из тысячи смартфонов, которые магазин продает каждый месяц, наберется хотя бы 25 «Айфонов», говорит менеджер Нагаджара, который представляется только по имени. «Средний бюджет покупателя составляет около 10 тысяч рупий», — говорит он. Это примерно 150 долларов. Самая дешевая модель «Эппл» — «Айфон SE» — стоит почти в два раза дороже. За 100 долларов покупатели могут получить «Сяоми Редми 5A» с батареей большей емкости, лучшей камерой и более объемной памятью для хранения файлов.

Серьезные проблемы компании на втором по величине рынке смартфонов в мире, где она занимает 11-е место, потерялись в шумихе вокруг новости о том, что капитализация «Эппл» достигла одного триллиона долларов. Компания занимает в Индии один процент рынка и, согласно данным «Каунтерпоинт Ресерч» («Counterpoint Research»), продала там в первой половине 2018 года менее одного миллиона телефонов, в то время как «Сяоми» — более 19 миллионов. Во время своей недельной поездки в Индию два года назад главный исполнительный директор «Эппл» Тим Кук говорил практически всем сотрудникам, политикам и звездам Болливуда, что в его планах страна занимает центральное место. Рассказывая 31 июля о доходах, он едва упомянул об этом. Однако, по словам бывших и нынешних сотрудников «Эппл», за кулисами он работал над тем, чтобы перепрофилировать провальную стратегию компании в Индии.

Майкл Куломб, хорошо известный «яблочный» управленец-ветеран, в конце прошлого года прибыл из Сингапура, чтобы контролировать работу компании в Индии. В июне, вынудив покинуть свои должности трех топ-менеджеров по продажам, Куломб провел с менеджерами со всей Индии три дня в штаб-квартире «Эппл» по продажам и маркетингу в Гуруграме, техническом центре к югу от Нью-Дели. По словам людей, знакомых с презентацией, он и другие руководители разработали стратегию по возрождению роста продаж «Айфонов», которая предусматривает улучшение розничных цифр с более высокими целевыми показателями по сбыту смартфонов, открытие в Индии фирменных магазинов «Эппл», пересмотр отношений компании с независимыми ритейлерами, а также улучшенные приложения и другие услуги, направленные на привлечение большего внимания индийцев, включая обновленную версию карт «Эппл» к 2020 году.

«В Индии они по большей части провалились, несмотря на заявления компании, что они ждут большего прогресса в будущем, — говорит соучредитель «Лоуп Венчурс» („Loup Ventures") Джин Мюнстер, — Я подозреваю, что мы опередили «Эппл» на три года, особенно значительный рост показав в Индии». В «Эппл» отказалась комментировать эти слова.

Полторы тысячи долларов за «Айфон X», включая 20-процентный налог на импорт — серьезная цена в стране, где многие люди до сих пор вообще не могут позволить себе смартфон. По данным «Каунтерпоинт», менее пяти процентов телефонов, покупаемых в Индии, продаются за сумму в более чем 450 долларов. Даже младшая модель «Айфон 8» стоит около 900 долларов, поэтому «Эппл» вернулась к продаже старых моделей — «Айфон 6», 6s и SE. Это хорошо работало в 2014 — 2017 годах, но в этом году продажи резко замедлились. Частично потому что дешевые аппараты старше двух лет — древность по меркам смартфонов.

Из-за того, что правительство усложнило для «Эппл» процедуру открытия в Индии собственных розничных магазинов, стоимость «Айфонов» менее стабильна, чем подразумевает репутация компании со строгим контролем цен. Индийские оптовики и интернет-магазины часто ежедневно без объяснения причин повышают или понижают свои цены, что заставляет покупателей торговаться или ждать в надежде на более выгодную покупку, говорит Субхаш Чандра, который возглавляет сеть из 510 магазинов по продаже гаджетов под названием «Сангита Мобайлс» («Sangeetha Mobiles»). В двух ведущих розничных сетях говорят, что продажи «Айфонов» упали до одной трети от январского уровня.

По словам людей, знакомых с планами компании, вместо официального объявления о снижении цен, «Эппл» ведет переговоры с розничными торговцами и банками, чтобы праздничные предложения действовали круглый год. Отмечается, что «Эппл» также просит некоторые отдельные магазины более чем в четыре раза увеличить продажи, до 40 или 50 «Айфонов» в неделю, и планирует прекратить сотрудничество с розничными торговцами, которые постоянно не достигают целевых показателей. Персонал розничных точек будет обучен тому, как использовать устройства. Также «Эппл» намерена перестроить брендинг и стенды с товаром в магазинах. Руководители будут ежедневно связываться с торговыми точками по конференц-связи, чтобы оценивать прогресс.

Люди, знакомые с планами компании, утверждают, что «Эппл» надеется начать открывать магазины в Индии в следующем году. В конечном счете, их должно быть три — в Нью-Дели, Бангалуру (ранее известный как Бангалор — прим. автора) и Мумбаи. Правительство уже давно требует от иностранных компаний, открывающих магазины, производить 30 процентов своей продукции на местном уровне, но в январе оно заявило, что это требование может быть смягчено для предприятий, которые будут поставлять больше индийских товаров для своих глобальных операций. «Эппл» теперь производит некоторые из своих индийских моделей «Айфон SE» и 6s в Бангалоре; неясно, планирует ли компания воспользоваться пересмотренной политикой или попытаться достичь 30-процентной отметки.

Ничто из перечисленного не изменит ситуацию, если «Эппл» не поймет своих клиентов. В течение многих лет индийские потребители жаловались, что «Сири» не может обрабатывать запросы на местных языках, у них нет доступа к «Эппл Пэй», а карты «Эппл» не могут выдать пошаговые инструкции или определить интересующие пользователей точки. Как говорят люди, знакомые с планами компании, предполагается, что обновление 2020 года исправит ошибки карт, однако до сих пор офис по разработке данного приложения, созданный компанией в Хайдарабаде в 2016 году, в основном использовался для редактирования картографических данных в других частях мира. На данный момент на рынке карт доминирует компания «Гугл» , которая наряду с «Фейсбуком» также контролирует большую часть сообщества разработчиков. Голосовые помощники «Гугл» и «Амазон» намного опережают «Сири», когда дело доходит до понимания индийских языков и акцентов.

Генеральный директор индийской компании цифровых платежей «Пэйтм» («Paytm») Виджай Шехар Шарма говорит, что он не потрудился синхронизировать свои услуги с «Айфон», потому что пользователи iOS составляют совсем крошечную долю рынка. Как и в старых «Блэкберри», самое большое преимущество «Айфонов» заключается в относительно высокой безопасности для конфиденциальности данных, говорит Шарма. В противном случае, если только вы по-настоящему не любите «Эппл», «существует не так много причин покупать этот дорогой телефон», говорит он.