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Совет по развитию цифровой экономики проверит десятки законопроектов
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Совет по развитию цифровой экономики проверит десятки законопроектов 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Устаревшая законодательная база — один из главных факторов, сдерживающих развитие цифровой экономики. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации проведет экспертизу 50 законов, заявил глава Совета Андрей Турчак.
«Мы сейчас проводим экспертизу пакета законопроектов из 16 документов, разработанных правительством в данной сфере. Всего планируем проанализировать около 50 законопроектов», — написал вице-спикер Совфеда в статье для «Известий».
Он подчеркнул, что цифровая политика не должна быть «зарегулирована» со всех сторон законодательно, часть вопросов вполне можно решить на уровне нормативно-правовых актов правительства или профильного министерства.
«Совет же должен выявлять проблемы, мешающие развитию цифровой отрасли и устранять барьеры в законодательстве», — считает Турчак.
По его словам, скорость принятия законов в этой сфере уже уступает скорости изменений и в цифровой экономике, и в потребностях рынка. Турчак отмечает, что есть процессы, которые должны напрямую регулироваться государством, а есть те, для которых нужно только создавать условия, и не обязательно законодательно.
В качестве примера он привел Калининградскую область, где с 1 января 2018 года для научной деятельности и IT-отрасли в ОЭЗ были предложены специальные условия. Так, минимальный порог инвестиций для получения статуса резидента был снижен со 150 млн до 1 млн рублей в течение трех лет. Это привело к росту числа резидентов.
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