Ещё
Почти 1,5 млн рублей присудили по искам Роспотребнадзора в Удмуртии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.96
$
64.00
74.27
74.20
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.69
–0.13 Золото
1212.00
+0.03 РТС
1135.13
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1599
–0.0129
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Почти 1,5 млн рублей присудили по искам Роспотребнадзора в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике за первое полугодие 2018 года подало в защиту прав потребителей в суды 32 исковых заявления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что из 24 исковых заявлений, рассмотренных в суде, по 22 вынесено решение об удовлетворении требований. В пользу потребителей присуждено 1 419 тыс. рублей, в том числе 32 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Остальные иски находятся в судах на рассмотрении.
Большая часть обращений связана с нарушениями прав потребителей (69,2% обращений), в том числе по вопросам нарушений прав потребителей в сфере розничной торговли (52,6%), бытового обслуживания населения (8,8%), оказания жилищно-коммунальных услуг (13,6%). На деятельность финансовых услуг и связи жалобы направили 6,2% граждан.
ИА «Сусанин»: последние новости
Экс-министр ЖКХ Удмуртии возглавил регионального оператора в сфере оборота ТКО В Удмуртии сэкономили 2 млн рублей, используя местные материалы при ремонте дорог Гроза начнется в Ижевске к вечеру пятницы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар и евро преодолели психологическую отметку71
В РФ изменили правила регистрации недвижимости10
Российской экономике пророчат проблемы22
Подсчитаны реальные затраты на «закон Яровой»24
Россияне приготовились к нищете538
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение