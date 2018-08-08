Правительство предложило ограничить суточные для работников в экспедициях

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить максимальный размер суточных, освобождаемых от НДФЛ, для тех, кто отправляется работать в полевых условиях или экспедицию, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Целью проекта … является установление максимального размера доходов работников организаций, работающих в полевых условиях, в виде выплачиваемых работодателем сумм полевого довольствия, освобождаемых от обложения НДФЛ", — говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас в Налоговом кодексе есть ограничение — НДФЛ в размере 13% не облагаются суточные в размере до 700 рублей для командировок на территории РФ и до 2500 рублей для выезда по работе за рубеж, напоминают авторы проекта закона. Однако это правило не распространяется на суточные тем работникам, которые отправляются в командировку в полевые условия. Размер выплат обычно устанавливается коллективным договором, соглашением или трудовым договором в организации.

Отсутствие ограничения для таких выплат несет риски необоснованного исключения указанных сумм из налоговой базы по НДФЛ и к недополучению налоговых доходов бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами, большинство из которых являются дотационными, говорится в пояснительной записке.

Таким образом, сумма, которая не будет облагаться налогом, составит 700 рублей, следует из законопроекта.