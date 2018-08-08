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КоАП поправят против любителей нюхать и жевать
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КоАП поправят против любителей нюхать и жевать 

Legal.Report 1 час назад
В Госдуму внесен пакет законопроектов, которыми предлагается полностью запретить продажу в России двух видов табака, а также установить за нарушение данного запрета административную ответственность.
Инициатором поправок стало законодательное собрание Ростовской области. Как указывают авторы проектов, сейчас все большее распространение среди потребителей табачных изделий получают жевательный и нюхательный табак, запрет на продажу которых в российском законодательстве отсутствует. Частью 2 ст. 14.53 КоАП РФ установлена ответственность лишь за торговлю насваем и сосательным табаком (снюсом). При этом два указанных выше вида табака имеют практически идентичный со снюсом состав.
В связи с этим предлагается внести изменения в ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ, установив административную ответственность за оптовую или розничную продажу табака жевательного и табака нюхательного. Предполагается, что за такие нарушения гражданам будет грозить штраф в размере от 2000 до 4000 руб., должностным лицам — от 7000 до 12 000 руб., юрлицам — от 40 000 до 60 000 руб. Корреспондирующие изменения, запрещающие торговлю этими видами табака, вносятся также в ст. 19 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
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