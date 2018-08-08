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На жилье для ветеранов и молодых семей дополнительно выделят деньги
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На жилье для ветеранов и молодых семей дополнительно выделят деньги 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на состоявшемся накануне заседании кабинета министров поручил Минстрою и Минфину подготовить конкретные предложения по продлению стратегически важных социальных программ.
Он призвал представителей профильных ведомств сформулировать предложения по дополнительному финансированию жилищных программ для ветеранов и молодых семей.
«Нужно еще раз проанализировать, какие деньги на все эти направления мы можем выделить», — отметил премьер.
При этом он подчеркнул, что предложения по дополнительным бюджетным ассигнованиям должны быть обоснованы предельно четко, исходя из имеющихся у государства ресурсов.
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