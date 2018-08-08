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Пенсионеры получат по 5000 рублей, чтобы подключить цифровое телевидение
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Пенсионеры получат по 5000 рублей, чтобы подключить цифровое телевидение 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Пенсионеры Югры получат единовременную выплату в размере 5000 рублей. Деньги пожилым людям предлагают потратить на приобретение и установку оборудования для приёма цифрового эфирного или спутникового телевидения.
Поддержку получат ветераны ВОВ и бывшие узников фашизма, инвалиды войны и боевых действий, а также члены их семей. В список тех, кто может получить 5000 рублей также вошли: неработающие одинокие пенсионеры и малоимущие семьи.
По словам Депутата Думы Югры, региональный координатор проекта «Старшее поколение» Владимира Семенова, телевизионные передачи для пенсионеров — важный канал социализации:
«В моем представлении включение одиноких пенсионеров в число льготных категорий — это, в первую очередь, не материальная, а социальная помощь. Преклонный возраст почти всегда, к сожалению, связан с уменьшением количества и ухудшением качества социальных связей. Для некоторых пенсионеров передачи телевизора не только источник информации, но и доступный важный канал социализации. Было бы крайне неправильным лишать их этого канала в связи со всеобщим прекращением общедоступного аналогового вещания», — считает политик.
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