Для россиян, работающих в полевых условиях, установят максимальный размер компенсационных выплат

Автор инициативы — Правительство России . Изменения предлагается внести в статью 217 Налогового кодекса РФ. Сегодня работодатели россиян, которые трудятся в полевых условиях или участвуют в экспедициях, должны компенсировать им расходы на служебные поездки. Речь идёт об оплате проезда, съёме жилья и иных затратах. Эти расходы должны осуществляться с ведома или разрешения работодателя.

Размер этих компенсаций, а также перечень работ и профессий этих сотрудников устанавливаются определёнными соглашениями. В частности, эти условия могут быть прописаны в трудовом договоре.

Нынешняя редакция Налогового кодекса не подразумевает обложение налогом этих компенсационных выплат, включая возмещение командировочных расходов. При этом размер суточных в командировках не должен превышать 700 рублей за день нахождения в России и 2,5 тысяч — за сутки за рубежом.

Ограничения размера полевого дольствия, освобождаемого от налогообложения, не установлено. Это может привести к рискам необоснованного исключения указанных сумм из базы по налогу на доходы физлиц и недополучению налоговых доходов регионами и муниципалитетами. Большинство из них являются дотационными.

Правительство предлагает установить максимальную сумму компенсаций для россиян, работающих в полевых условиях. Согласно инициативе, она, как и суточные, будет составлять 700 рублей за один день нахождения в таких условиях.

В минувший вторник стало известно, что Правительство внесёт в Госдуму законопроект об уточнении обстоятельств, по которым исключается наказание за несвоевременную уплату налога. Ответственность за такое правонарушение снимается, если уточнённая налоговая декларация подается до момента, когда человек узнаёт от налогового органа о неточностях в документе.

Налогоплательщик при этом должен уплатить недостающую сумму и пени до того, как он узнает об обнаружении недоплаты налоговым органом, иначе ему придётся заплатить штраф.