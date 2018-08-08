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Около 16 миллионов рублей направят на поддержку социального бизнеса в Балашихе
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Около 16 миллионов рублей направят на поддержку социального бизнеса в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщила заместитель главы администрации Балашихи Анна Божухина по итогам посещения одного из городских предприятий социального бизнеса.
«В этом (2018 — ред.) году мы в шесть раз увеличили финансирование поддержки малого бизнеса по сравнению с 2017 годом. Финансирование этой программы составило 30 миллионов рублей. Причем, более 14 миллионов рублей будет направлено на компенсацию затрат по модернизации производства, а около 16 миллионов рублей — на поддержку социального бизнеса. Мы посетили одно из таких предприятий — экодром «Эквилибр», который недавно открылся на территории бывшей балашихинской хлопкопрядильной фабрики. Городу очень важно, чтобы такие детские центры имели образовательную направленность», — сказала Анна Божухина.
Она добавила, что на экодроме можно проводить совместные занятия с сотрудниками ГИБДД, обучать детей правилам дорожного движения и техническим навыкам. Экодром занимает площадь более 600 квадратных метров. Его посетители могут покататься на картинг-байке, релаксгире, гироскутере и других электрических транспортных средствах — всего около 50 наименований. В экодроме работают курсы обучения вождению транспортных средств.
«Работу малых предприятий социальной сферы мы стараемся развивать и поддерживать. Такие организации активно участвуют в городских массовых мероприятиях, например, в Дне города. Этот вопрос сегодня мы обсудили с руководителями экодрома», — рассказала Анна Божухина.
В 2017 году в Балашихе поддержку от администрации городского округа на общую сумму около 5 миллионов рублей получили 11 малых и средних предприятий. Увеличить меры поддержки малого бизнеса в 2018 году поручил глава Балашихи Сергей Юров.
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