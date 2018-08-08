Глава «Атомстройкомплекса» раскрыл подоплеку «кривого перехода» на Ленина

В Екатеринбурге продолжается судебная тяжба вокруг оплаты работ по реконструкции проспекта Ленина и площади 1905 года, проведенных в 2017 году.

Подрядчиком выступал «Атомстройкомплекс». К 31 октября компания должна была полностью переложить брусчатку, отремонтировать пешеходную аллею, благоустроить тротуары и проложить вдоль главной магистрали велодорожки.

Однако городские власти не приняли работы из-за найденных недочетов. В частности, вопросы возникли к неровному пешеходному переходу.

Между тем руководитель «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев считает, что с основной поставленной горадминистрацией задачей компания справилась, передает "Уралинформбюро"

"Много чего было сделано на площади, но получилось недоразумение. Я считаю, мы там не виноваты, у нас было мало времени, мы получили сырой проект. Нам поставили задачу переложить брусчатку и сделать так, чтобы вода не скапливалась на дороге. А потом мы удивились, что стали предъявляться претензии к брусчатке как к обычному покрытию. Сейчас эти вещи разбирают в суде. Не думаю, что мы сделали что-то плохо, мы реализовали то, о чем нас попросили. Но хотелось бы, чтобы такие решения, важные для горожан, заранее более широко обсуждались", — подчеркнул он.

На сегодня в суд поданы два встречных иска — «Атомстройкомплекс» требует заплатить за выполненные работы 6,3 миллиона рублей, а МУП «Городское благоустройство» просит взыскать с компании 11,5 миллиона рублей неустойки.