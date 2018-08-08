В Кирове продают бюст Гитлера за 1,5 миллиона рублей

На «Авито» появилось объявление о продаже бюста Адольфа Гитлера. Соответствующую информацию на интернет-сайте по продаже товаров и услуг разместила местная жительница. Стоимость бюста продавец оценила в 1,5 миллиона рублей.

Известно, что товар находится в Ленинском районе областного центра. Объявление было размещено 10 июля, однако покупатель до сих пор не нашелся. По утверждению продавца, скульптура была отлита из бронзы в 30 годы XX века в Германии. Возможно, бюст является семейной реликвией.

По имеющейся информации, женщина регулярно продает на «Авито» различного рода статуэтки в пределах допустимой стоимости. Бюст фюрера оказался самым дорогостоящим товаром.

Фото:pixabay.com