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В Кирове продают бюст Гитлера за 1,5 миллиона рублей
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В Кирове продают бюст Гитлера за 1,5 миллиона рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На «Авито» появилось объявление о продаже бюста Адольфа Гитлера. Соответствующую информацию на интернет-сайте по продаже товаров и услуг разместила местная жительница. Стоимость бюста продавец оценила в 1,5 миллиона рублей.
Известно, что товар находится в Ленинском районе областного центра. Объявление было размещено 10 июля, однако покупатель до сих пор не нашелся. По утверждению продавца, скульптура была отлита из бронзы в 30 годы XX века в Германии. Возможно, бюст является семейной реликвией.
По имеющейся информации, женщина регулярно продает на «Авито» различного рода статуэтки в пределах допустимой стоимости. Бюст фюрера оказался самым дорогостоящим товаром.
Фото:pixabay.com
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