Реновация уральской столицы не коснется «сталинских» домов

Реновация застроенных территорий в Екатеринбурге начнется с изменения региональной законодательной базы. Такой прогноз сделал в ходе пресс-конференции 8 августа Валерий Ананьев , глава одного из самых крупных застройщиков города, компании «Атомстройкомплекс».

"Я с уважением отношусь к этой программе, но сегодня у Екатеринбурга меньше возможностей, чему Москвы, прежде всего по привлечению бюджетных средств. Но этим нужно заниматься, нужно думать, как найти баланс между интересами застройщиков и граждан и дать возможность комплексно развивать эти территории. Для этого необходимо поменять местную законодательную базу, как это было сделано в Москве", — считает Ананьев.

При этом глава «Атомстройкомплекса» заметил, что многоэтажные дома «сталинской» постройки необходимо сохранить и реконструировать, причем сделать этот процесс взаимовыгодным для государства и застройщиков. «Сегодня закон не позволяет это сделать», — посетовал он.

Стоит напомнить, что на днях вице-мэр Екатеринбурга по вопросам строительства Алексей Белышев обозначил приблизительную «географию» будущей реновации. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», под обновление жилфонда могут попасть микрорайоны Вторчермет, Эльмаш, Старая Сортировка и Химмаш, где имеется большая доля ветхого и аварийного жилья, а также старого частного сектора.

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