В Подмосковье внедрили модуль по проведению онлайн аукционов на права водопользования

Федеральная электронная площадка РТС-тендер и правительство Московской области разработали и внедрили модуль по проведению онлайн аукционов на права водопользования, говорится в сообщении пресс-службы РТС-тендер.

Ранее данные процедуры проводились только в бумажном виде, что снижало скорость обработки заявок и в целом прозрачность проводимых процедур.

«Инициатива по внедрению дополнений к сервисам площадки, позволяющим обрабатывать закупки в сфере водных ресурсов и водопользования поступила со стороны Московской области, в течение недели решение уже было внедрено специалистами площадки. Кроме того, новая процедура позволит оптимизировать порядок заключения договоров, исключить ошибки в документации, связанные с человеческим фактором», — говорится в сообщении.

Весь набор решений и дополнений уже развернут в рабочем режиме, и аукционы на права водопользования в Московской области, ставшей пилотной для отработки данной процедуры, проводятся только в электронной форме.

Как отмечают разработчики, электронная форма проведения аукциона может быть использована как в конкретном регионе, так и масштабах всей страны в качестве федерального проекта. Это позволит сформировать в едином «цифровом облаке» реестр использования всех водных ресурсов, определить конкурентоспособную цену по каждому из направлений использования данных водных ресурсов в каждом регионе РФ и обеспечить контроль за реализацией права аренды. При этом, доступ ко всем этим данным и процедурам будет открыт для всех участников таких аукционов в любой точке России, в любой период времени.

«Реализация новой процедуры на площадке продолжает направление общего развития в части перевода рынка закупочных процедур в «цифру», привлечения новых участников и расширения отрасли в целом. Накопленный опыт позволяет нам реализовывать подобные проекты в рекордные сроки», — сказал генеральный директор федеральной электронной площадки РТС-тендер Владимир Лишенков

Он добавил, что наряду с новыми процедурами, площадка успешно закрывает и другие виды имущественных торгов, такие как: торги по приватизации, аренде имущества, включая аренду лесных участков, продажу лесных насаждений, продажу арестованного имущества и имущества, обращенного в собственность государства, и другие.

РТС-тендер — федеральная электронная площадка, уполномоченная для проведения госзакупок по 44-ФЗ, закупок в соответствии с 223-ФЗ, имущественных торгов, торгов по коммерческим закупкам, закупкам по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с 615-ПП РФ.

За время работы площадки суммарно по 44-ФЗ (94-ФЗ) и 223-ФЗ было проведено порядка 2 миллионов торгов на сумму свыше 5,4 триллионов рублей. Площадка имеет широкую сеть из 5 филиалов и 28 представительств в регионах РФ.