Ещё
В Подмосковье внедрили модуль по проведению онлайн аукционов на права водопользования
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.96
$
64.00
74.27
74.20
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.69
–0.13 Золото
1212.00
+0.03 РТС
1135.13
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1599
–0.0129
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

В Подмосковье внедрили модуль по проведению онлайн аукционов на права водопользования 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Федеральная электронная площадка РТС-тендер и правительство Московской области разработали и внедрили модуль по проведению онлайн аукционов на права водопользования, говорится в сообщении пресс-службы РТС-тендер.
Ранее данные процедуры проводились только в бумажном виде, что снижало скорость обработки заявок и в целом прозрачность проводимых процедур.
«Инициатива по внедрению дополнений к сервисам площадки, позволяющим обрабатывать закупки в сфере водных ресурсов и водопользования поступила со стороны Московской области, в течение недели решение уже было внедрено специалистами площадки. Кроме того, новая процедура позволит оптимизировать порядок заключения договоров, исключить ошибки в документации, связанные с человеческим фактором», — говорится в сообщении.
Весь набор решений и дополнений уже развернут в рабочем режиме, и аукционы на права водопользования в Московской области, ставшей пилотной для отработки данной процедуры, проводятся только в электронной форме.
Как отмечают разработчики, электронная форма проведения аукциона может быть использована как в конкретном регионе, так и масштабах всей страны в качестве федерального проекта. Это позволит сформировать в едином «цифровом облаке» реестр использования всех водных ресурсов, определить конкурентоспособную цену по каждому из направлений использования данных водных ресурсов в каждом регионе РФ и обеспечить контроль за реализацией права аренды. При этом, доступ ко всем этим данным и процедурам будет открыт для всех участников таких аукционов в любой точке России, в любой период времени.
«Реализация новой процедуры на площадке продолжает направление общего развития в части перевода рынка закупочных процедур в «цифру», привлечения новых участников и расширения отрасли в целом. Накопленный опыт позволяет нам реализовывать подобные проекты в рекордные сроки», — сказал генеральный директор федеральной электронной площадки РТС-тендер Владимир Лишенков.
Он добавил, что наряду с новыми процедурами, площадка успешно закрывает и другие виды имущественных торгов, такие как: торги по приватизации, аренде имущества, включая аренду лесных участков, продажу лесных насаждений, продажу арестованного имущества и имущества, обращенного в собственность государства, и другие.
РТС-тендер — федеральная электронная площадка, уполномоченная для проведения госзакупок по 44-ФЗ, закупок в соответствии с 223-ФЗ, имущественных торгов, торгов по коммерческим закупкам, закупкам по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с 615-ПП РФ.
За время работы площадки суммарно по 44-ФЗ (94-ФЗ) и 223-ФЗ было проведено порядка 2 миллионов торгов на сумму свыше 5,4 триллионов рублей. Площадка имеет широкую сеть из 5 филиалов и 28 представительств в регионах РФ.
РИАМО: последние новости
Подмосковный омбудсмен и отделение Фонда соцстрахования подписали соглашение В УФНС Подмосковья в I полугодии рассмотрели около 700 жалоб налогоплательщиков Счетная палата направит рекомендации по развитию малого и среднего бизнеса в РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар и евро преодолели психологическую отметку67
В РФ изменили правила регистрации недвижимости10
Российской экономике пророчат проблемы
Подсчитаны реальные затраты на «закон Яровой»24
Россияне приготовились к нищете
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение