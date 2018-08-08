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Более 40 млрд рублей выделят на развитие АПК Волгоградской области
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Более 40 млрд рублей выделят на развитие АПК Волгоградской области 

ТАСС 1 час назад
ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Объем финансирования госпрограммы на развитие агропромышленного комплекса Волгоградской области за три года превысит 40 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Волгоградской областной думы.
"В рамках госпрограммы на развитие АПК региона в течение 2018-2020 годов планируется направить 40,1 млрд рублей из федеральной и областной казны, а также внебюджетных источников", — говорится в сообщении.
В облдуме отметили, что средства будут использованы, в частности, на развитие мелиорации, растениеводства и переработки продукции, молочного скотоводства, поддержку малых форм хозяйствования и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации.
"Выполнение программных мероприятий позволит увеличить объемы производства и переработки основных видов продукции растениеводства и животноводства. Рентабельность сельскохозяйственных предприятий региона (с учетом субсидий) в 2020 году должна составить 17%", — подчеркнули в пресс-службе.
В администрации Волгоградской области отметили, что развитие АПК является приоритетным направлением долгосрочной стратегии развития региона. Помощь получают как крупные предприятия, так и фермерские хозяйства — выделяются гранты на развитие молочных ферм, субсидии на создание теплиц, компенсируются кредитные ставки, покупка сельхозтехники.
Регион включен в пилотный проект программы мелиорации (важнейшего для засушливой Волгоградской области направления в развитии АПК), это позволило увеличить площади орошения в области с 33 тыс. гектаров в 2014 году до 50 тыс. в 2017 году.
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