Более 40 млрд рублей выделят на развитие АПК Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 8 августа. / ТАСС /. Объем финансирования госпрограммы на развитие агропромышленного комплекса Волгоградской области за три года превысит 40 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Волгоградской областной думы.

"В рамках госпрограммы на развитие АПК региона в течение 2018-2020 годов планируется направить 40,1 млрд рублей из федеральной и областной казны, а также внебюджетных источников", — говорится в сообщении.

В облдуме отметили, что средства будут использованы, в частности, на развитие мелиорации, растениеводства и переработки продукции, молочного скотоводства, поддержку малых форм хозяйствования и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации.

"Выполнение программных мероприятий позволит увеличить объемы производства и переработки основных видов продукции растениеводства и животноводства. Рентабельность сельскохозяйственных предприятий региона (с учетом субсидий) в 2020 году должна составить 17%", — подчеркнули в пресс-службе.

В администрации Волгоградской области отметили, что развитие АПК является приоритетным направлением долгосрочной стратегии развития региона. Помощь получают как крупные предприятия, так и фермерские хозяйства — выделяются гранты на развитие молочных ферм, субсидии на создание теплиц, компенсируются кредитные ставки, покупка сельхозтехники.

Регион включен в пилотный проект программы мелиорации (важнейшего для засушливой Волгоградской области направления в развитии АПК), это позволило увеличить площади орошения в области с 33 тыс. гектаров в 2014 году до 50 тыс. в 2017 году.