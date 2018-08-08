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Сельхозфирме в Серебряных Прудах передали 355 га земли для расширения производства молока
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Сельхозфирме в Серебряных Прудах передали 355 га земли для расширения производства молока 

РИАМО 31 минуту назад
Фото: РИАМО
Животноводческому предприятию ООО «Клемово» для расширения кормовой базы власти Подмосковья передали порядка 355 гектаров земли в городском округе Серебряные Пруды, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.
ООО «Клемово» с 2010 года занимается производством мяса и молока и содержит более 740 голов, из которых 350 — дойное стадо. Каждая особь дает более 6,3 тысячи литров молока в год. В 2016 году производители получили более 2,2 тысячи тонн молока и более 120 тонн говядины, а в 2017 году инвестор планировал активно наращивать производство.
«В аренде у ООО «Клемово» порядка 680 гектаров земли. Дополнительная кормовая база в размере 355,2 гектара позволит увеличить поголовье дойного стада до 500 голов, а общего поголовья — до 1320 голов и нарастить объем производства на 25%. При этом появится минимум пять рабочих мест», — сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.
Он добавил, что проект будет реализован до 31 декабря 2026 года, а объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет Московской области составит порядка 2,4 миллиона рублей.
«Важно помогать инвесторам в их желании развивать бизнес. Мы стараемся найти способ поддержать каждого предпринимателя, действующего на территории Подмосковья и вновь приходящего в область», — подчеркнул Аверкиев.
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