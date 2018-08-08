Счётная палата предложила упростить патентную систему налогообложения для ИП

Патентную систему налогообложения, используемую индивидуальными предпринимателями, необходимо сделать ещё проще. При этом пенсионные права граждан, которые её использовали, нужно повысить.

Это следует из сообщения Счетной палаты России , опубликованного по итогам мониторинга внедрения в стране патентной системы налогообложения. «Патентная система налогообложения может стать инструментом легализации самозанятых граждан, занимающихся аналогичными видами деятельности, что и лица, применяющие патент, при условии ее модернизации», — следует из заявления.

Счётная палата предлагает внедрить право приобретения гражданами патента без регистрации в качестве ИП. Налоговая ставка должна находиться в диапазоне от 2 до 4 процентов. При этом в стоимость патента должны включаться страховые взносы на медицинское и пенсионное обеспечение. Бизнесмены, в свою очередь, могут выбирать, как часто они будут платить налог — ежемесячно или ежеквартально.

Сегодня стоимость патента — фиксированная. У каждого вида деятельности она своя, а приобрести её могут только официально зарегистрированные ИП. Страховые взносы нужно платить отдельно. Такая система не смогла вывести предпринимателей из тени, считают аудиторы Счётной палаты.

Согласно мониторингу, в 2017 году почти половина ИП, которые пользуются патентной системой налогообложения, располагались в четырёх регионах: Москва, Московская области, Крым и Севастополь. Её доля в доходах муниципальных бюджетах тоже мала: в городских округах — 0,6%, в муниципалитетах — 0,4%, а в городских округах с внутригородским делением — 0,2%.

В Счётной палате считают, что объем пенсионных прав самозанятых россиян должен быть выше прожиточного минимума пенсионера в определённом регионе. Пока сумма этих начислений у ИП не достигает прожиточного минимума пенсионера в 25,5% случаев.

Минфин предлагает идти по тому же пути — с 2019 года ведомство хочет запустить налог на профессиональный доход. Согласно инициативе, самозанятые граждане устанавливают мобильное приложение и платят всего 6% от своей выручки. Регистрироваться в качестве ИП в данном случае не нужно.

Ранее стало известно, что работа самозанятых россиян на физлиц, которые не являются ИМ, будет исключена из предмета регулирования трудового законодательства. С соответствующей инициативой выступило Минтруда

Согласно новым нормам, все трудовые споры самозанятых с нанимателями-физлицами должны будут решаться в суде.