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Валерий Радаев объявил о двух миллионах тонн собранного урожая
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Валерий Радаев объявил о двух миллионах тонн собранного урожая 

САРАТОВ24 58 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Во время посещения Екатериновского района губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил о промежуточном достижении. А именно — в регионе намолочено два миллиона тонн зерновых.
"Хотелось бы сказать спасибо труженикам сельского хозяйства за ту продовольственную безопасность, которую они обеспечивают. И это в такой жесткий и неординарный по погодным условиям год. Поздравляю всех. Екатериновcкий район внес достойный вклад в этот результат», — отметил Радаев и наградил механизаторов за плодотворную работу.
Средняя урожайность по области составляет 17,3 центнеров с гектара. Шесть районов намолотили уже более 100 тысяч тонн зерна. Среди них хозяйства Балашовского (141 тысяча тонн), Пугачевского (117 тысяч тонн), Ершовского (110 тысяч тонн), Краснокутского (108 тысяч тонн), Энгельсского (106 тысяч тонн) и Калининского (105 тысяч тонн) районов.
Самая высокая средняя урожайность регистрируется в Балашовском (29,7 ц/га), Советском (24,8 ц/га), Романовском (24,3 ц/га) районах.
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