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Предупреждать надо! Законно ли отключать должникам свет и воду?
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Предупреждать надо! Законно ли отключать должникам свет и воду? 

АиФ Урал 47 минут назад
Фото: АиФ Урал
Борясь с неплательщиками, управляющие компании, ТСЖ нередко отключают им ту или иную услугу — электричество, холодную и горячую воду, канализацию. За обратное подключение коммунальщики, разумеется, берут деньги. Но имеют ли они на это право?
Нарушают закон
В прошлом году 98,5% жителей Екатеринбурга исправно оплачивали квитанции за коммунальные услуги. Однако оставшиеся 1,5% жильцов остались должны около 5 млрд рублей. Власти Екатеринбурга с прокуратурой, судебными приставами и представителями УК и ТСЖ разработали план борьбы с должниками. Им будут ограничивать выезд за границу и списывать долг с банковских карт, в том числе — пенсионных.
«Некоторым должникам отключают электроэнергию, хотя бывают случаи самовольного подключения обратно, — отмечает замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко. — Есть возможность отключения подачи горячей воды, но для этого нужно попасть в квартиру должника».
В принципе, с управляющими компаниями можно договориться, чтобы закрывать долг постепенно и без начисления пени. Но для этого необходимо заключить соглашение, которое придётся выполнять.
Между темУК и ТСЖ, борясь с должниками, нередко нарушают закон. Самое частое злоупотребление — взимание платы за подключение ЖКУ.
Цена вопроса
В большинстве случаев с должников берут от 500 до 2 500 рублей. По данным Роспотребнадзора, это делают больше половины управляющих компаний в Екатеринбурге и Свердловской области. Однако юристы говорят, что такая практикаабсолютно незаконна.
Ограничивать или вообще приостанавливать подачу той или иной услуги УК могут лишь в нескольких случаях.
Возникновение или угроза аварийной ситуации. Долг по одной коммунальной услуге, превышающий два месячных размера оплаты. Планово-профилактические работы.
При этом обратное подключение (не важно — должник вы или нет) должно быть бесплатным. Свердловские юристы сделали соответствующий запрос в департамент ЖКХ Минстроя РФ, на который уже пришёл ответ за подписью директора Е. П. Солнцевой.
Цитируем: «По мнению департамента, исполнитель не вправе требовать от потребителя оплаты ему расходов по введению ограничения, приостановлению и восстановлению предоставления коммунальных услуг по самостоятельно установленным размерам таких расходов до принятия правительством Российской Федерации соответствующего порядка».
В письме также сказано, что на данный момент власти такой порядок не установили. Причём речь идёт о всех услугах: электроэнергии, горячей и холодной воде, канализации.
«Гоняясь за сомнительной прибылью, управляющие компании не должны забывать, что административный штраф за нарушение прав потребителей по статье 14.7 КоАП РФ (обсчёт либо иной обман) влечёт штраф: на граждан — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, на юрлиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей», — пояснила юрисконсульт Консультационного пункта по вопросам защиты прав потребителей Надежда Залыгина.
Специалисты также отмечают, что перед отключением услуги должник должен быть предупреждён! УК в письменной форме направляет потребителю уведомление (вручается под расписку или направляется по почте заказным письмом), что, если он в течение 20 дней со дня вручения письма не оплатит ЖКУ, ему её отключат. Коммунальщики могут предупредить жильца и другими способами, но они должны быть прописаны в договоре.
Кстати
Возобновление подачи ЖКУ должно начаться в течение двух суток со дня:
устранения причины аварии, полного погашения задолженности, заключения с потребителем соглашения о порядке погашения долга.
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