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Глава ЯНАО принял участие в запуске второй линии завода «Ямал СПГ»
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Глава ЯНАО принял участие в запуске второй линии завода «Ямал СПГ» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
— Запуск второй линии произведен значительно раньше срока, в ближайшем будущем нас ждет еще и запуск третьей. Реализация таких масштабных проектов дает Ямалу мощный импульс развития, позволяет второй год подряд удерживать символическую планку в триллион рублей по инвестициям. Для нас это дополнительные поступления в бюджет, что влечет за собой дальнейшее развитие наших населенных пунктов, строительство на территории региона новых социальных объектов, повышение качества жизни северян, — рассказал Дмитрий Артюхов.
Церемония завершилась вручением главе компании Леониду Михельсону медали «За сохранение Арктики». Власти Ямала ценят усилия ПАО «НОВАТЭК» и лично председателя правления по внедрению новых технологий, способствующих освоению арктических территорий Ямало-Ненецкого автономного округа, а также большой вклад в проведение научных исследований, обеспечивающих рациональную производственную деятельность.
— Запуск второй линии завода для всей мировой общественности очень важен. Мы доказали: такие проекты можно делать быстро. Запуск второй линии завода раньше срока удалось осуществить благодаря грамотному инжинирингу, хорошей работе коллектива и наших подрядчиков, — подчеркнул Леонид Михельсон.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин также вручил сотрудникам «Ямал СПГ» высокие награды: генеральный директор ОАО «Ямал СПГ» Евгений Кот получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, а его первому заместителю Дмитрию Монакову присвоено звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ».
— На Ямале был совершен очередной трудовой подвиг. Представляю, как тяжело было запустить вторую линию завода раньше срока. Такие проекты дают тот самый рывок, о котором говорил президент, рост нашей экономики. Одно рабочее место здесь, в Арктике, создает 14 мест в промышленности по всей стране. В указе президента РФ Арктика обозначена как одна из основных территорий развития государства. Этому, несомненно, будет способствовать реализация ключевых инфраструктурных проектов Ямала, в том числе строительство Северного широтного хода, — рассказал Дмитрий Кобылкин.
Танкер «Псков» с первой партией сжиженного природного газа со второй линии «Ямала СПГ» должен покинуть Сабетту уже сегодня вечером. Всего с проекта отгружено 47 танкерных партий, или более 3,5 млн тонн СПГ.
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