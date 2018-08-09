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«Ямал СПГ» запустил вторую очередь завода
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«Ямал СПГ» запустил вторую очередь завода 

Газета.Ru 34 минуты назад
НОВАТЭК запустил вторую очередь «Ямала СПГ». Об этом сообщается на сайте компании.
Как стало известно, запуск второй линии произведен с опережением графика на шесть месяцев.
"Завод «Ямал СПГ» произвел отгрузку танкерной партии СПГ, полученной на второй технологической линии. Проект реализуется в рекордные сроки. Запуск второй линии производен с опережением графика на шесть месяцев", — говорится в заявлении НОВАТЭКа.
Ранее руководитель и совладелец НОВАТЭК Леонид Михельсон заявил, что компания планирует запустить третью технологическую линию завода «Ямал СПГ» в декабре 2018 — январе 2019 года.
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