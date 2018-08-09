«Ямал СПГ» запустил вторую очередь завода

НОВАТЭК запустил вторую очередь «Ямала СПГ». Об этом сообщается на сайте компании.

Как стало известно, запуск второй линии произведен с опережением графика на шесть месяцев.

"Завод «Ямал СПГ» произвел отгрузку танкерной партии СПГ, полученной на второй технологической линии. Проект реализуется в рекордные сроки. Запуск второй линии производен с опережением графика на шесть месяцев", — говорится в заявлении НОВАТЭКа.