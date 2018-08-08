Завтра на Ямале. Дмитрий Артюхов анонсировал запуск второй очереди «Ямал СПГ» 

Завтра на Ямале будет запущена вторая очередь завода «Ямал СПГ». Об этом врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил на форуме «Территория смыслов» на Клязьме. Ранее об этом же заявлял председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.
«Ямал СПГ» мы с партнерами реализуем с опережением графика, ожидаем запуск второй очереди уже в первой декаде августа, и в начале следующего года запустим проект на полную мощность», — говорил Михельсон.
«Ямал СПГ» — первый завод «НОВАТЭКа» по сжижению газа. Производство на первой технологической линии завода началось 5 декабря 2017 года. Участие в церемонии первой отгрузки СПГ на танкеры принимал президент РФ Владимир Путин.