На Чукотке более 600 семей из отдаленных сел обеспечат спутниковым телевидением

МОСКВА, 8 августа. / ТАСС /. Правительство Чукотки обеспечит приставками спутникового телевидения 607 семей из отдаленных сел региона. Стоимость оборудования составит 4 млн рублей, что значительно дешевле строительства телевышек на Чукотке и их дальнейшего обслуживания. Об этом в среду в ходе совещания в Анадыре сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков

"Почти 97% населения округа живут в зонах с покрытием цифрового телевидения, сейчас работает первый мультиплекс, до конца года мы запустим второй", — отметил Носков.

"Много рекордов есть в Чукотском округе, еще один рекорд — количество вышек на душу населения. При этом та часть, те несколько процентов населения, которые не попали в зону вещания, должны быть обеспечены приставками спутникового телевидения «Триколор» и «НТВ Плюс». По нашим данным таких семей — 607", — сказал министр.

По его словам, если охватить территории, где проживают эти люди, вышками телевещания, придется построить еще девять объектов стоимостью 90 млн рублей. Годовое обслуживание обойдется еще в 17 млн рублей. Гораздо выгоднее решить этот вопрос за счет приобретения спутниковых тарелок. При этом у министерства есть договоренность с операторами спутниковой связи о том, что вещание в труднодоступных регионах будет производиться бесплатно, отметил Носков.