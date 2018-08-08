В единую платежку попал «Орелводоканал»

С августа жители Орла начнут получать расширенный единый платежный документ. В него будет включен МПП ВКХ «Орёлводоканал».

Теперь с помощью одной квитанции можно оплатить потребление электроэнергии, газа, горячей и холодной воды, обеспечение квартиры теплом, сделать взнос в фонд капремонта. Заложена возможность рассчитаться за все услуги единовременно или по отдельности.

Клиентов «Орелводоканала» будут переводить на ЕПД постепенно. Все потребители, напрямую рассчитывающиеся с компанией за холодное водоснабжение и водоотведение, получат обновленный платежный документ в ближайшие месяцы, указано в пресс-релизе.

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