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Страховщики рассказали, как защититься от последствий ЧП на объектах коммерческой недвижимости
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Страховщики рассказали, как защититься от последствий ЧП на объектах коммерческой недвижимости 

Национальная Служба Новостей 25 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В эфире НСН начальник управления страхования ответственности компании «Ингосстрах» Дмитрий Шишкин назвал плюсы онлайн страхования арендованных помещений.
Инновационные решения приходят во все сферы человеческой жизни, упрощая и совершенствуя их. По данным аналитиков, быстрее всего новые сервисы и услуги разрабатываются в сфере мобильных технологий, банковской отрасли и страхования. Одна из последних разработок компании «Ингосстрах» — возможность страхования гражданской ответственности для арендаторов помещений в режиме онлайн.
Начальник управления страхования ответственности компании «Ингосстрах» Дмитрий Шишкин в эфире НСН рассказал, как инновация поможет арендатору защитить свои имущественные интересы.
«Чрезвычайные происшествия регулярно происходят на объектах коммерческой недвижимости. По нашей статистике пожар случается минимум один раз в месяц, протечки по несколько раз в неделю. Зачастую ответственность за эти ЧП несут арендаторы. Поэтому все больше собственников требует от арендаторов страхования ответственности. Также и сами арендаторы понимают необходимость подобного страхования. Именно для них разработан новый онлайн продукт. Основные его преимущества это легкость оформления полиса, полная вариативность страховых сумм, возможность оплаты и немедленное получение копии полиса онлайн, а также надежность страхового покрытия от «Ингосстраха»», — рассказал эксперт.
Напомним, что в каждом торговом и бизнес центре требования к арендаторам отличаются. Поэтому представленная вариативность оформления страхования гражданской ответственности помещений в режиме онлайн поможет максимально упростить взаимодействие арендаторов и арендодателей.
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