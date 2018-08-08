Дом с кариатидами в Саратове сохранят и отреставрируют

Работы по восстановлению памятника архитектуры начнутся уже осенью 2018 года.

Информацию об этом, ранее озвученную интернет-изданием «Новости Саратова» со ссылкой на известного саратовского блогера Владимира Лешукова, подтвердил сегодня министр строительства региона Дмитрий Тепин

Несмотря на то, что Тепин считает, что реставрация чрезвычайно дорога, Дом инженера Яхимовича или, как его называют, Дом с кариатидами на улице Советская будет сохранен и отреставрирован. Министр сообщил журналистам, что построить его заново дешевле, но он сделает все, чтобы сохранить памятник, несмотря на дороговизну проекта.

Уже разработана и почти выполнена дорожная карта. Согласно проекту здесь будет 13 арендных квартир и три нежилых помещения. Износ строения составляет порядка 90%.