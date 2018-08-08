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«Балтийский Лизинг» предлагает спецусловия на новый BMW X4
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«Балтийский Лизинг» предлагает спецусловия на новый BMW X4 

Банки.ру 38 минут назад
«Балтийский Лизинг» предлагает своим клиентам BMW X4 на особых условиях в рамках партнерства с официальным представительством марки в РФ. Информацию о специальном предложении лизинговая компания распространила в среду, 8 августа.
В компании подчеркивают, что «обновление BMW X4 было долгожданным для российского рынка событием, новая версия авто удачно сочетает в себе внедорожный характер семейства Х с мощью спортивного автомобиля».
Лизингодатель указывает, что, например, ежемесячный платеж за BMW X4 xDrive2.0i стоимостью 3,35 млн рублей (в соответствии с официальным прайс-листом производителя на автомобили, произведенные с августа 2018 года) при авансе 15% и сроке лизинга 34 месяца составит 99 тыс. рублей.
Спецпредложение совместимо с параллельно действующей программой «Дайте два!», в рамках которой оформить сделку можно по анкете и паспорту.
Предварительное решение о заключении договора принимается за один день. Минимальный авансовый платеж составляет 5%, срок лизинга — от 12 до 36 месяцев.
Сумма страхования не включена в расчет. Регистрация транспортного средства в ГИБДД осуществляется на имя лизингополучателя.
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