«Балтийский Лизинг» предлагает спецусловия на новый BMW X4

«Балтийский Лизинг» предлагает своим клиентам BMW X4 на особых условиях в рамках партнерства с официальным представительством марки в РФ. Информацию о специальном предложении лизинговая компания распространила в среду, 8 августа.

В компании подчеркивают, что «обновление BMW X4 было долгожданным для российского рынка событием, новая версия авто удачно сочетает в себе внедорожный характер семейства Х с мощью спортивного автомобиля».

Лизингодатель указывает, что, например, ежемесячный платеж за BMW X4 xDrive2.0i стоимостью 3,35 млн рублей (в соответствии с официальным прайс-листом производителя на автомобили, произведенные с августа 2018 года) при авансе 15% и сроке лизинга 34 месяца составит 99 тыс. рублей.

Спецпредложение совместимо с параллельно действующей программой «Дайте два!», в рамках которой оформить сделку можно по анкете и паспорту.

Предварительное решение о заключении договора принимается за один день. Минимальный авансовый платеж составляет 5%, срок лизинга — от 12 до 36 месяцев.