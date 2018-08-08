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«Балтийский Лизинг» увеличил сроки договоров в сегменте спецтехники до 48 месяцев
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«Балтийский Лизинг» увеличил сроки договоров в сегменте спецтехники до 48 месяцев 

Банки.ру 21 минуту назад
«Балтийский Лизинг» объявил об увеличении сроков договоров в сегменте спецтехники: как сообщают в компании, ее клиенты теперь могут приобретать специальную технику и грузовой автотранспорт иностранного производства, оформляя договор на срок до 48 месяцев включительно.
Эти условия распространяются на покупку грузовых автомобилей различных типов, экскаваторов, погрузчиков, бульдозеров, тракторов, катков и грейдеров. В списке поставщиков, чья техника доступна для клиентов «Балтийского Лизинга», присутствуют производители большинства иностранных государств.
В финорганизации напоминают, что лизингополучатели могут приобретать спецтехнику по программе «Экспресс-лизинг». Выбирая этот продукт, предприятия имеют возможность оформить сделку на покупку необходимой техники, представив пакет из четырех документов. Авансовый платеж необходим в размере от 10% первоначальной стоимости машины. Лизингополучатель может досрочно выкупить имущество без дополнительной комиссии.
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