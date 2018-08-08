Централизованная бухгалтерия идет в Крым: расходы региона оптимизируют

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. Для оптимизации расходов в Крыму хотят внедрить централизованную бухгалтерию, сообщила на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе министр финансов Республики Ирина Кивико

Централизованная бухгалтерия — это такая организации учета, при которой бухгалтерская отчетность деятельности нескольких предприятий или структур осуществляется в одном месте.

"Готовим постановление правительства, которое будет говорить об оптимизации расходов, которые мы планируем в этом году и на последующие годы. Сейчас мы работаем с каждым министерством. Нельзя сказать, что мы возьмем и сократим какой-то определенный расход, это тонкая работа с каждым министерством индивидуально. Именно это постановление будет регламентировать оптимизацию расходов той или иной структуры", — рассказала Кивико.

Эту работу Минфин рассчитывает завершить до 1 октября. Для создания централизованной бухгалтерии в регионе планируется создать единое казенное учреждение.

"Централизация бюджетного учета дает, во-первых, максимальную прозрачность. Во-вторых, она позволяет увидеть, сколько на то или иное мероприятие выделяется в разных министерствах и сопоставить цифры. Мы планируем создать такое казенное учреждение при Минфине, которое будет вести бюджетную отчетность в целом за субъект Российской Федерации", — проинформировала министр.

Сейчас крымский Минфин изучает опыт внедрения централизованного учета в других регионах страны. По словам Кивико, по этому пути уже пошли Вологодская, Оренбургская, Московская области.

"И в этих субъектах уже идет оптимизация численности бухгалтерских служб, сокращение расходов на эти службы, а мы на этот путь только встали. Некоторые субъекты переходили на это в течение пяти лет, — рассказала Кивико. — Мы только создаем централизованную бухгалтерию и будем идти по этому пути, чтобы вывести все бухгалтерские службы на одно учреждение, с помощью которого мы и будем оптимизировать расходы в дальнейшем".

Она подчеркнула, что это вопрос не ближайшего времени. «Крым будет переходить постепенно», — подытожила Кивико.