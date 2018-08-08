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Улицы в Калининском и Красногвардейском районах отремонтируют к ноябрю
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Улицы в Калининском и Красногвардейском районах отремонтируют к ноябрю 

АСН-Инфо 20 минут назад
Фото: АСН-Инфо
Объявлен аукцион на завершение ремонта Лабораторного пр. и Партизанской ул. в Калининском и Красногвардейском районах Петербурга.
Начальная цена контракта, по данным сайта госзакупок, составляет 5,4 млн рублей. Заказчик — СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Заявки принимаются до 24 августа, торги состоятся 3 сентября 2018 года. Завершение ремонтов планируется на 1 ноября 2018 года. Лабораторный пр. подлежит ремонту от пр. Маршала Блюхера до пр. Мечникова, Партизанскую ул. отремонтируют от пр. Металлистов до Бокситогорской ул. В перечне работ — фрезерование дорожного покрытия, укладка нового асфальта, установка поребриков, регулировка крышек колодцев, благоустройство, озеленение.
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