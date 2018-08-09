Ещё
Экс-министр строительства Астраханской области задержан за растрату
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.89
$
66.32
76.36
76.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
72.22
–0.03 Золото
1214.06
+0.04 РТС
1097.33
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1562
–0.0081
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Экс-министр строительства Астраханской области задержан за растрату 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Астрахани по делу о растрате задержан экс-министр строительства Астраханской области Василий Корнильев. Об этом официально сообщила Федеральная антимонопольная служба России.
"Накануне в рамках расследования уголовного дела, возбужденного главным следственным управлением Следственного комитета России по статье 160 УК РФ (Присвоение или растрата), задержан министр строительства и ЖКХ Астраханской области", — уточнили в пресс-службе.
По данным ведомства, эта история началась еще в январе 2018 года с возбуждения уголовного дела о сговорах на аукционах в рамках госпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области». Тогда были выявлены нарушения на четырех торгах с общей суммой начальных максимальных цен контрактов 644,7 млн рублей.
Собранные материалы антимонопольщики передали в правоохранительные органы. Теперь министр ушел в отставку. По некоторым данным, это произошло после того, как у стражей правопорядка появились к нему вопросы.
К слову, Василий Корнильев возглавлял министерство строительства региона с ноября 2016 года. Сейчас временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен замминистра Алексей Бровин.
Российская Газета: последние новости
Рост НДС могут включить в тарифы ЖКХ Как стать индивидуальным предпринимателем Уральский министр предложил застраховать лифты в жилых домах
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки финансового кризиса123
В России вернулись к идее отказаться от доллара343
Россиян предостерегли от покупки валюты377
Силуанов успокоил россиян после падения рубля142
Америка потопила рубль480
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение