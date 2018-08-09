Экс-министр строительства Астраханской области задержан за растрату

В Астрахани по делу о растрате задержан экс-министр строительства Астраханской области Василий Корнильев. Об этом официально сообщила Федеральная антимонопольная служба России.

"Накануне в рамках расследования уголовного дела, возбужденного главным следственным управлением Следственного комитета России по статье 160 УК РФ (Присвоение или растрата), задержан министр строительства и ЖКХ Астраханской области", — уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, эта история началась еще в январе 2018 года с возбуждения уголовного дела о сговорах на аукционах в рамках госпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области». Тогда были выявлены нарушения на четырех торгах с общей суммой начальных максимальных цен контрактов 644,7 млн рублей.

Собранные материалы антимонопольщики передали в правоохранительные органы . Теперь министр ушел в отставку. По некоторым данным, это произошло после того, как у стражей правопорядка появились к нему вопросы.