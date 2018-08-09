Министр строительства Астраханской области ушел в отставку

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин принял отставку министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Василия Корнильева. Об этом сообщает официальный сайт главы региона.

Отметим, что Василий Корнильев покинул должность по собственной инициативе. Тем временем, пока исполнять обязанности главы ведомства временно будет замминистра Алексей Бровин.