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Министр строительства Астраханской области ушел в отставку
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Министр строительства Астраханской области ушел в отставку 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: Российская Газета
Губернатор Астраханской области Александр Жилкин принял отставку министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Василия Корнильева. Об этом сообщает официальный сайт главы региона.
Отметим, что Василий Корнильев покинул должность по собственной инициативе. Тем временем, пока исполнять обязанности главы ведомства временно будет замминистра Алексей Бровин.
Как уточняет ТАСС, по одной из версий, астраханский министр строительства уволен после претензий от правоохранителей. Однако официальной информации по этому поводу пока не поступало.
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