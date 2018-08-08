Повысили: ушел в отставку вице-премьер правительства Астраханской области

Сегодня губернатор Астраханской области Александр Жилкин принял отставку заместителя председателя правительства области, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Василия Корнильева.

Сообщается, что Корнильев покинул свою должность, написав заявление по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. Несмотря на шаблонность формулировки, в этом случае, скорее всего, предложения о новой ответственной работе действительно есть.

Источники сообщают, что сейчас бывший зампред астраханского камбина находится в столице на переговорах. Ранее ходили слухи о его связях в руководстве РЖД

Работу Корнильева в регионе в основном оценивают положительно. Область получила больше миллиарда рублей по программе «Безопасные и качественные дороги», сравнительно успешно выполнялись программы по переселению граждан из аварийного жилья и по капитальному ремонту.

Временно исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ назначен замминистра Алексей Бровин, ранее занимавший пост заместителя Корнильева.