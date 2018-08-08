Ещё
Повысили: ушел в отставку вице-премьер правительства Астраханской области
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.67
$
64.05
74.92
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
74.01
–0.54 Золото
1211.03
+0.11 РТС
1135.13
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1582
–0.0146
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Повысили: ушел в отставку вице-премьер правительства Астраханской области 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня губернатор Астраханской области Александр Жилкин принял отставку заместителя председателя правительства области, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Василия Корнильева.
Сообщается, что Корнильев покинул свою должность, написав заявление по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. Несмотря на шаблонность формулировки, в этом случае, скорее всего, предложения о новой ответственной работе действительно есть.
Источники сообщают, что сейчас бывший зампред астраханского камбина находится в столице на переговорах. Ранее ходили слухи о его связях в руководстве РЖД.
Работу Корнильева в регионе в основном оценивают положительно. Область получила больше миллиарда рублей по программе «Безопасные и качественные дороги», сравнительно успешно выполнялись программы по переселению граждан из аварийного жилья и по капитальному ремонту.
Временно исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ назначен замминистра Алексей Бровин, ранее занимавший пост заместителя Корнильева.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Владимира Аветисяна подозревают в финансировании армянской революции В Кирове продают бюст Гитлера за 1,5 миллиона рублей «Налоговая «нагота» открывает новые горизонты для проведения рейдерских захватов»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль обвалился67
Названа стоимость самой дешевой квартиры России11
Как Россия обойдет долларовые санкции США111
Доллар и евро преодолели психологическую отметку104
Рубль продолжает капитулировать51
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение