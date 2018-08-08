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В Ульяновской области усилят ведомственный контроль за госзакупками
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В Ульяновской области усилят ведомственный контроль за госзакупками 

ТАСС 1 час назад
УЛЬЯНОВСК, 8 августа. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал распоряжение об усилении контроля за сферой государственных закупок в регионе. Об этом сообщает в среду пресс-служба главы региона.
"В Ульяновской области усилят контроль в сфере государственных закупок. Соответствующее распоряжение 8 августа подписал губернатор Сергей Морозов на встрече с заместителем председателя правительства региона Дмитрием Богдановым и министром развития конкуренции и экономики Рустемом Давлятшиным", — говорится в сообщении.
По словам Богданова, власти региона сделают особый акцент на ведомственный контроль госзакупок и работу с подведомственными учреждениями. В ближайшее время будут сформированы методические рекомендации по применению способов определения начальной (максимальной) цены контракта, также будут утверждены порядки согласования технико-экономических заданий на проведение закупок", — цитирует пресс-служба зампредседателя правительства. Он добавил, что это будет способствовать дополнительному контролю государственных организаций на предмет определения стоимости и способа выбора закупок, их целесообразности.
Давлятшин отметил, что региональное министерство развития конкуренции и экономики разрабатывает типовые рекомендации для госзаказчиков по организации закупок. «Особый контроль будет осуществляться на этапе планирования, определения начальной цены контракта для исключения необоснованного дробления закупок на более мелкие», — цитирует его пресс-служба.
По итогам первого полугодия 2017 года Ульяновская область заняла первое место в рейтинге регионов по уровню их эффективности в сфере госзакупок, подготовленном аналитическим центром при правительстве РФ и компанией «Закупки 360». Эксперты отмечали, что в регионе снизилось число нарушений, выявленных ФАС.
В первом полугодии 2018 года проведено закупок на сумму более 12,5 млрд рублей, из них на 2,4 млрд рублей были осуществлены закупки у субъектов малого бизнеса. По итогам шести месяцев сэкономлено 900 млн рублей бюджетных средств.
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