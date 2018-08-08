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Минтранс предлагает повысить штраф за нарушения перехода ж/д пути в 20 раз
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Минтранс предлагает повысить штраф за нарушения перехода ж/д пути в 20 раз 

ТАСС 1 час назад
Фото: ЕАН
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ предлагает повысить размер штрафа за нарушения правил перехода железнодорожных путей в 20 раз — до 2 тыс. рублей с нынешних 100 рублей.
Законопроект о внесении соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно законопроекту, «проход по пешеходным переходам через железнодорожные пути при запрещающем сигнале светофора, а при отсутствии светофора — перед приближающимся железнодорожным подвижным составом, переход через железнодорожные пути в неустановленных местах, а также нахождение на железнодорожных путях, в том числе хождение по ним, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 2 тыс. рублей».
Целью законопроекта является обеспечение безопасности граждан на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта и снижение травматизма людей, отмечается в пояснительной записке.
"Несмотря на принимаемые ОАО «РЖД» меры по снижению непроизводственного травматизма, за 6 месяцев 2018 года в зонах движения поездов на инфраструктуре общего пользования травмировано 1 тыс. 138 граждан, из них со смертельным исходом — 777. Самыми распространенными нарушениями являются переход через пути в неустановленных местах и перед близко идущим поездом (в том числе по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора)", — отмечается в документе.
В результате нарушения правил поведения на железнодорожных путях в 2018 году непроизводительные расходы «Российских железных дорог» в части возмещения убытков пострадавшим лицам и их родственникам составили порядка 200 млн рублей.
"Увеличение административной ответственности за совершение указанных правонарушений в виде увеличения штрафной санкции до 2 тыс. рублей будет способствовать снижению случаев непроизводственного травматизма, так как действующий размер штрафа не соответствует степени общественной опасности", — отмечают авторы законопроекта.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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