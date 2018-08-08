Ещё
171 котельная в Новосибирской области отключена от электросетей из-за долгов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.67
$
64.05
74.92
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
74.01
–0.54 Золото
1211.03
+0.11 РТС
1135.13
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1582
–0.0146
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

171 котельная в Новосибирской области отключена от электросетей из-за долгов 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
Каждая седьмая котельная в Новосибирской области обесточена из-за долгов за электроэнергию. Всего на территории региона без электричества на данный момент остается 171 объект системы теплоснабжения из 1 195.
Об этом Sibnovosti.ru сообщили в областном Министерстве ЖКХ и энергетики. Общая сумма долгов составляет 117 млн руб. Она распределена почти поровну между сельскими территориями и городами области.
«На сегодняшний день проведены ряд встреч с руководителями акционерного общества «Новосибирскэнергосбыт», главами районов и городских округов Новосибирской области. Приняты решения об обеспечении полного погашения задолженности за электрическую энергию предприятиями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги», — сообщили в министерстве.
Кроме того, принято решение выделить в августе бюджетные средства на погашение долгов за электричество. Сумма дотаций не сообщается.
В целом темпы подготовки коммунальной инфраструктуры к зиме в региональном правительстве считают нормальными. На данный момент запасы угля составляют 105 тыс. т. По нормативам, на начало отопительного сезона на складах должно быть 182 тыс. т.
«В настоящее время поставки топлива осуществляются в соответствии с графиками поставок по договорам, заключенным предприятиями коммунального комплекса с поставщиками угля», — отметили в МинЖКХ.
На данный момент полностью готовы к новому отопительному сезону 67% котельных. Работы по ремонту тепловых сетей завершены на 70%.
Фото: pixabay.com
sibnovosti.ru: последние новости
В мэрии прокомментировали строительство храма у Шинного кладбища Проект парковой зоны «Верх-Тулинский» под Новосибирском слишком дорог для бюджета Антимонопольщики вмешались в конкурс на право модернизации ЦТП Новосибирска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль обвалился92
Названа стоимость самой дешевой квартиры России11
Как Россия обойдет долларовые санкции США111
Доллар и евро преодолели психологическую отметку104
Рубль продолжает капитулировать51
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение