171 котельная в Новосибирской области отключена от электросетей из-за долгов

Каждая седьмая котельная в Новосибирской области обесточена из-за долгов за электроэнергию. Всего на территории региона без электричества на данный момент остается 171 объект системы теплоснабжения из 1 195.

Об этом Sibnovosti.ru сообщили в областном Министерстве ЖКХ и энергетики. Общая сумма долгов составляет 117 млн руб. Она распределена почти поровну между сельскими территориями и городами области.

«На сегодняшний день проведены ряд встреч с руководителями акционерного общества «Новосибирскэнергосбыт», главами районов и городских округов Новосибирской области. Приняты решения об обеспечении полного погашения задолженности за электрическую энергию предприятиями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги», — сообщили в министерстве.

Кроме того, принято решение выделить в августе бюджетные средства на погашение долгов за электричество. Сумма дотаций не сообщается.

В целом темпы подготовки коммунальной инфраструктуры к зиме в региональном правительстве считают нормальными. На данный момент запасы угля составляют 105 тыс. т. По нормативам, на начало отопительного сезона на складах должно быть 182 тыс. т.

«В настоящее время поставки топлива осуществляются в соответствии с графиками поставок по договорам, заключенным предприятиями коммунального комплекса с поставщиками угля», — отметили в МинЖКХ

На данный момент полностью готовы к новому отопительному сезону 67% котельных. Работы по ремонту тепловых сетей завершены на 70%.

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