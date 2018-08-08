И это не предел: более 170 тысяч москвичей получили загранпаспорта в центрах «Мои документы» 

За год сотрудники столичных центров госуслуг выдали более 170 тысяч документов сроком на пять лет.
Новая услуга стала доступна жителям российской столицы с августа прошлого года.
Оформить паспорт можно в любом центре госуслуг без привязки к месту жительства ежедневно с 8 утра до 8 вечера, а также во флагманских офисах — с 10 утра до 10 вечера.
Для этого необходимо в центре «Мои документы» заполнить соответствующее заявление и принести с собой паспорт гражданина РФ, а также квитанцию об оплате госпошлины.
Однако внедрение подушной биометрической идентификации сейчас невозможно из-за отсутствия нормативных законов, регулирующих процедуру, считает Ханин.
В правительстве же уверены, что внедрения биометрии, как государственной процедуры для установления личности человека, со временем возможно, только это должно быть правом граждан, а не обязанностью.
Ранее сообщалось, что в России через 15-20 лет паспорта могут заменить на контроль биометрических данных.