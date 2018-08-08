Контракт на отлов животных в Ноябрьске выиграла бизнес-леди из Омска

Согласно документации, опубликованной на официальном сайте торгов, выполнением этих работ будет заниматься предприниматель Марина Марлагина.

Максимальная цена контракта, заявленная мэрией, составляла 4 695 324 рублей, Марлагина снизила ее на 144 тысячи. Договор будет заключен до конца года.

В итоге, за сумму чуть больше 4,5 млн предприниматель из Омска должна будет обеспечить отлов животных на территории города, в лесных зонах рядом с Ноябрьском и в микрорайоне Вынгапуровский. В контракт входят также транспортировка, содержание и кремация четвероногих. Подрядчик должен будет завести журнал регистрации животных и оформлять на каждое карточку с описанием и цветным фото. Как стало известно «Ноябрьск 24», поскольку подрядчик находится далеко, Марлагина, вероятнее всего, будет привлекать субподрядчика. Им, возможно, станет предприниматель из Сургута.

Напомним, компания, которая ранее занималась отловом животных, не устранила нарушения, связанные с оформлением отчетной документации. Прокуратура города обнародовала результаты проверки, проведенной в «Иннополюсе».

По данным ведомства, работники компании душили животных, чтобы снизить затраты на эвтаназию, не обеспечивали надлежащее содержание животных, допускали нарушения в части утилизации биологических отходов. В прокуратуре также заявили, что подрядчик пытался получить оплату в 300 тысяч рублей за услуги, которые по факту оказаны не были. По результатам проверки возбуждено два уголовных дела — за жестокое обращение с животными и мошенничество.

Позже Арбитражный суд Ямала удовлетворил иск главы общества «Инноплюс» Александра Хабазова к управлению ЖКХ ТЭС администрации. По решению суда местные власти обязаны выплатить предпринимателю 1 миллион 355 тысяч рублей за исполненную по муниципальному контракту работу и еще 26 тысяч компенсации на судебные расходы.