Ещё
Контракт на отлов животных в Ноябрьске выиграла бизнес-леди из Омска
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.67
$
64.05
74.92
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
74.01
–0.54 Золото
1211.03
+0.11 РТС
1135.13
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1592
–0.0137
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Контракт на отлов животных в Ноябрьске выиграла бизнес-леди из Омска 

Noyabrsk24.ru 2 часа назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Согласно документации, опубликованной на официальном сайте торгов, выполнением этих работ будет заниматься предприниматель Марина Марлагина.
Максимальная цена контракта, заявленная мэрией, составляла 4 695 324 рублей, Марлагина снизила ее на 144 тысячи. Договор будет заключен до конца года.
В итоге, за сумму чуть больше 4,5 млн предприниматель из Омска должна будет обеспечить отлов животных на территории города, в лесных зонах рядом с Ноябрьском и в микрорайоне Вынгапуровский. В контракт входят также транспортировка, содержание и кремация четвероногих. Подрядчик должен будет завести журнал регистрации животных и оформлять на каждое карточку с описанием и цветным фото. Как стало известно «Ноябрьск 24», поскольку подрядчик находится далеко, Марлагина, вероятнее всего, будет привлекать субподрядчика. Им, возможно, станет предприниматель из Сургута.
Напомним, компания, которая ранее занималась отловом животных, не устранила нарушения, связанные с оформлением отчетной документации. Прокуратура города обнародовала результаты проверки, проведенной в «Иннополюсе».
По данным ведомства, работники компании душили животных, чтобы снизить затраты на эвтаназию, не обеспечивали надлежащее содержание животных, допускали нарушения в части утилизации биологических отходов. В прокуратуре также заявили, что подрядчик пытался получить оплату в 300 тысяч рублей за услуги, которые по факту оказаны не были. По результатам проверки возбуждено два уголовных дела — за жестокое обращение с животными и мошенничество.
Позже Арбитражный суд Ямала удовлетворил иск главы общества «Инноплюс» Александра Хабазова к управлению ЖКХ ТЭС администрации. По решению суда местные власти обязаны выплатить предпринимателю 1 миллион 355 тысяч рублей за исполненную по муниципальному контракту работу и еще 26 тысяч компенсации на судебные расходы.
Noyabrsk24.ru: последние новости
Ямальских предпринимателей оштрафовали на полмиллиона рублей за неправильную торговлю сигаретами Мошенники не смогли получить деньги от жительницы Ямала из-за банковской блокировки В региональную программу капремонта на Ямале попали еще 96 домов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль обвалился67
Названа стоимость самой дешевой квартиры России11
Как Россия обойдет долларовые санкции США111
Доллар и евро преодолели психологическую отметку104
Рубль продолжает капитулировать51
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение