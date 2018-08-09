Ещё
«Мособлэнерго» построило 174 км линий электропередачи в I полугодии 2018 года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.89
$
66.32
76.36
76.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.22
–0.03 Золото
1214.06
+0.04 РТС
1097.33
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1562
–0.0081
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

«Мособлэнерго» построило 174 км линий электропередачи в I полугодии 2018 года 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
Московская областная энергосетевая компания провела работы по реконструкции и строительству линий электропередачи в 61 муниципальном образовании Подмосковья, за первые шесть месяцев 2018 года установили 174 километра линий и ввели 58,41 МВА дополнительной мощности, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлэнерго».
«Мособлэнерго» завершило строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, включенных в инвестиционную программу первого полугодия 2018 года. За это время в Подмосковье построили 174 километра воздушных и кабельных линий электропередачи, что на 44,78 километра больше объемов, намеченных на этот период в бизнес-плане компании», — говорится в сообщении.
На территории Московской области в рамках инвестиционной деятельности «Мособлэнерго» введено 58,41 МВА дополнительной трансформаторной мощности.
В первом полугодии приоритетным направлением инвестиционной деятельности стало финансирование работ по строительству, реконструкции электросетевых объектов в Подмосковье. Часть финансирования «Мособлэнерго» направило на приобретение оборудования и спецтехники, внедрение информационных технологий на своих предприятиях и ввод автоматизированных систем учета электроэнергии.
В соответствии с графиком, работы по строительству и реконструкции линий электропередачи прошли в 61 муниципальном образовании Московской области. До конца года планируется построить еще порядка 26 километров новых ЛЭП, ввести 31 МВА дополнительной трансформаторной мощности.
РИАМО: последние новости
В Подмосковье внедрили модуль по проведению онлайн аукционов на права водопользования Обслуживание «умной» транспортной системы Москвы обойдется в 17,2 млрд рублей Россельхознадзор объявил количество уничтоженной с 2015 года «санкционки»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки финансового кризиса123
В России вернулись к идее отказаться от доллара343
Россиян предостерегли от покупки валюты377
Силуанов успокоил россиян после падения рубля142
Америка потопила рубль480
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение