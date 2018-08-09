«Мособлэнерго» построило 174 км линий электропередачи в I полугодии 2018 года

Московская областная энергосетевая компания провела работы по реконструкции и строительству линий электропередачи в 61 муниципальном образовании Подмосковья, за первые шесть месяцев 2018 года установили 174 километра линий и ввели 58,41 МВА дополнительной мощности, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлэнерго».

«Мособлэнерго» завершило строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, включенных в инвестиционную программу первого полугодия 2018 года. За это время в Подмосковье построили 174 километра воздушных и кабельных линий электропередачи, что на 44,78 километра больше объемов, намеченных на этот период в бизнес-плане компании», — говорится в сообщении.

На территории Московской области в рамках инвестиционной деятельности «Мособлэнерго» введено 58,41 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

В первом полугодии приоритетным направлением инвестиционной деятельности стало финансирование работ по строительству, реконструкции электросетевых объектов в Подмосковье. Часть финансирования «Мособлэнерго» направило на приобретение оборудования и спецтехники, внедрение информационных технологий на своих предприятиях и ввод автоматизированных систем учета электроэнергии.

В соответствии с графиком, работы по строительству и реконструкции линий электропередачи прошли в 61 муниципальном образовании Московской области. До конца года планируется построить еще порядка 26 километров новых ЛЭП, ввести 31 МВА дополнительной трансформаторной мощности.