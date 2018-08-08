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В Подмосковье за 6 месяцев 2018 года выявили хищения электроэнергии на 14 млн руб
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В Подмосковье за 6 месяцев 2018 года выявили хищения электроэнергии на 14 млн руб 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
«Мособлэнерго» выявило факты бездоговорного электропотребления на сумму 14 миллионов рублей, больше всего таких фактов выявили в городском округе Подольск и Раменском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы компании.
«По итогам шести месяцев 2018 года АО «Мособлэнерго» выявило факты бездоговорного использования электроэнергии в Подмосковье на сумму 14 миллионов рублей. Специалистами компании составлено 300 актов о хищении электроэнергии в объеме 6,695 миллиона кВт.ч. Объем выявленного безучетного потребления составил 3,854 миллиона кВт.ч», — отмечается в сообщении.
Лидерами по объемам выявленных хищений электроэнергии стали Раменский район и городской округ Подольск — там зафиксировали наибольшее количество фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии. Аналогичные факты также выявлены в Ступине, Домодедове, Балашихе, Клину, Пушкине, Сергиевом Посаде.
«В каждом из этих городов совершены кражи электроэнергии на сумму более 600 тысяч рублей. В отношении тех, кто осуществлял бездоговорное и безучетное потребление и добровольно не погасил задолженность, поданы иски в суд», — добавляется в материале.
Для снижения неучтенного потребления АО «Мособлэнерго» только в первом полугодии 2018 года установило 2231 прибор учета, а для локализации очагов потерь регулярно проводится технический учет электричества и составляется баланс электроэнергии. В планах компании в 2018 году установить еще 3488 приборов учета.
Бездоговорное потребление электроэнергии зачастую является умышленным действием со стороны физических и юридических лиц. Компания ежегодно проводит работу по выявлению данных фактов, а также составляет акты о безучетном потреблении.
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