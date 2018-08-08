Бесплатно сдать кровь на онкозаболевания можно будет 8 августа на Миллионной

Второй этап медицинской акции состоится в поликлинике района Богородское.

Многие жители Богородского в минувшую субботу пришли в поликлинику (ул. Миллионная, д. 6), чтобы бесплатно сдать анализ крови, который покажет склонность организма к онкозаболеваниям. Ранняя постановка диагноза или установление предрасположенности в разы повышает возможность своевременно начать лечение и справиться с недугом без осложнений. И вот сегодня, 8 августа, эта акция в Богородском повторится снова.

Напомним, что для сдачи крови при себе обязательно нужно иметь паспорт и по возможности полис ОМС, а на месте заполнить согласие на обработку персональных данных. Акция проходит с 8 до 14 часов. Анализ необходимо сдавать натощак.

Отметим, что результаты анализа можно получить по электронной почте, чтобы повторно не приходить в поликлинику лично.