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В Светлом из-за долгов за газ не могут подключить горячую воду
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В Светлом из-за долгов за газ не могут подключить горячую воду 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Светлом из-за долгов за газ для местной котельной не могут начать подачу горячей воды в дома, сообщает администрация города.
Горячая вода в кранах светловчан должна была появиться с 8 августа, после того, как были произведены все работы на сетях.
«Технически котельная готова к работе и город мог бы получить горячую воду, но по окончании запланированных регламентных работ ООО «Газпром Межрегионгаз» приостановил подачу газа на теплоисточник РТС «Центральная» до полного погашения задолженности. На сегодня общая накопленная задолженность со стороны населения составляет более 100 миллионов рублей», — говорят в администрации.
К работе по взысканию задолженности (как в досудебном, так и в судебном порядке) привлечены судебные приставы.
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